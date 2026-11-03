Una serie de alertas de seguridad movilizó a los organismos de emergencia en Europa durante la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026, luego de que se reportaran al menos cuatro amenazas de bomba independientes a bordo de vuelos comerciales. De acuerdo con información recabada por agencias de noticias e instituciones aeronáuticas, las aeronaves involucradas habían partido desde ciudades del Reino Unido —Londres y Mánchester—, así como de Copenhague e Israel.

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El incidente de mayor gravedad logística involucró a un Boeing 737 MAX de la aerolínea LOT que cubría la ruta entre el aeropuerto de Heathrow en Londres y el aeropuerto Chopin en Varsovia. Con 181 personas a bordo, la tripulación tuvo que desviar de emergencia el avión hacia el aeródromo de Modlin, en la capital polaca, sobre las 10:01 a. m. (hora local). La contingencia obligó a cerrar temporalmente la pista y desplegar a los equipos de desactivación de explosivos para inspeccionar la nave de manera exhaustiva en una zona aislada.

De forma paralela, la aerolínea escandinava SAS confirmó que el vuelo SK751, que partió de Copenhague con destino a Varsovia, recibió una amenaza por correo electrónico mientras estaba en el aire. Aunque la portavoz de la empresa, Alexandra Lindgren Kaoukij, precisó que la aeronave logró aterrizar con normalidad en el aeropuerto Chopin y los pasajeros desembarcaron a salvo, la Policía de Varsovia asumió la investigación y activó los protocolos de seguridad estándar para este tipo de contingencias.

Por otro lado, una alerta adicional afectó a un avión de Ryanair que volaba desde Mánchester hacia el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en el sur de España. La aeronave aterrizó con 121 personas a bordo y fue aislada de inmediato para una inspección detallada por parte de los miembros del grupo TEDAX de la Guardia Civil. Tras tres horas de verificación, el delegado del Gobierno español en Murcia, Francisco Lucas, confirmó que la amenaza fue completamente descartada y el aeródromo retomó sus operaciones habituales. Una cuarta alarma se notificó en Bulgaria contra un vuelo procedente de Israel, completando el mapa de emergencias investigado por las autoridades continentales.