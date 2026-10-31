Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,2 sacudió Panamá durante la mañana del sábado 31 de octubre, provocando evacuaciones preventivas y la suspensión temporal del Metro en Ciudad de Panamá. Este evento sísmico fue reportado alrededor de las 10:50 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta característica indica que se trata de un movimiento cuyos efectos suelen sentirse con mayor intensidad en la superficie, representando riesgos potenciales para estructuras y personas en la zona del epicentro.

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De acuerdo con el SGC, el epicentro se ubicó en Bajo Corral, corregimiento perteneciente al distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, al sur de Panamá. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) también registró el fenómeno con una magnitud de 5,2 y una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó inicialmente una magnitud mayor, de 6,1, pero después corrigió el dato. Esta variación en las magnitudes reportadas suele ocurrir debido a los diferentes métodos y equipos utilizados por las instituciones encargadas de la medición sísmica.

La capital panameña fue escenario de evacuaciones obligatorias en lugares como estaciones y trenes del Metro, luego de que las autoridades decidieran suspender momentáneamente las operaciones de las líneas 1 y 2 como medida preventiva. Según la información oficial, los pasajeros y trabajadores fueron movilizados fuera de las instalaciones y, tras la inspección de protocolos de seguridad, el servicio fue restablecido y todas las estaciones operaron con normalidad. Además, se reportaron evacuaciones de estudiantes en la Universidad de Panamá. Las autoridades, en particular el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), confirmaron que luego de los primeros análisis no se registraron personas heridas ni daños materiales causados específicamente por este temblor.

Este nuevo movimiento telúrico se da en un contexto de intensa actividad sísmica, especialmente en la península de Azuero, que experimentó un potente terremoto el 9 de octubre con magnitud de 7,7 y más de 1.150 réplicas hasta el 28 del mismo mes, según el Instituto de Geociencias. Aquella emergencia dejó a su paso daños en viviendas, centros educativos e instalaciones de salud, con un saldo de tres personas fallecidas y varias heridas según reportes oficiales panameños. Por el momento, el sismo del 31 de octubre no provocó víctimas ni daños, y las autoridades insisten en seguir informaciones oficiales. El director del Instituto de Geociencias de Panamá recalcó que no existían condiciones para la generación de un tsunami, por lo que no se emitió ninguna alerta a tal efecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Panamá reportado el 31 de octubre?

El epicentro del sismo registrado el 31 de octubre se ubicó en Bajo Corral, un corregimiento del distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, al sur de Panamá, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano, y fue ratificado por organismos como el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo y por qué es relevante?

La expresión “profundidad superficial” se refiere a movimientos sísmicos cuyo foco está a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que aumenta la probabilidad de que sus efectos sean fuertemente percibidos cerca del epicentro y puede provocar mayores riesgos en zonas habitadas, según informes técnicos asociados a este tipo de temblores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.