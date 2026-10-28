Por: Noticiero 90 minutos

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Dos meses y medio después del sismo ocurrido el 10 de agosto, la fundación Shipeki continúa enfocada en ayudar a los animales más vulnerables que resultaron afectados tras el desastre natural. Desde el primer momento, la organización comenzó a recibir a perros y gatos encontrados errantes o que quedaron sin sus familias debido a las consecuencias del terremoto, según información publicada por Noticiero 90 Minutos. Con el paso de los días, la cantidad de animales que llegaron al cuidado de Shipeki fue creciendo hasta llegar, en la actualidad, a albergar a 35 perros, tres gatos y dos conejos.

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No obstante, la situación se ha visto agravada recientemente. De acuerdo con Shirley Alzate Rivera, fundadora de Shipeki, 16 de los perros en custodia fueron diagnosticados con síntomas asociados al moquillo, una enfermedad de origen viral que afecta principalmente a los caninos y puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo. "Empezamos a recibir perritos que estaban perdidos o que habían perdido sus dueños en el terremoto, y así poco a poco comenzamos a recibir hasta llegar a 35 perritos afectados", relató Alzate Rivera. Posteriormente, un caso de contagio dentro del refugio permitió la rápida propagación de la enfermedad entre los animales. "Hubo uno que se contagió con moquillo; por ende, nos contagió el resto de perritos y hay 16 perros afectados con síntomas", añadió la fundadora.

Ante este panorama, la fundación ha hecho múltiples llamados a la comunidad, solicitando apoyo para enfrentar las crecientes necesidades de los animales bajo su cuidado. Los principales retos que enfrentan en este momento incluyen la consecución de medicamentos, alimentación especial y los tratamientos veterinarios requeridos por los perros enfermos. Para sostener esta labor, Shipeki promueve la compra de productos propios como una de las vías para recaudar fondos. Esto les permite contar con los recursos mínimos para no interrumpir su trabajo a favor de perros, gatos y conejos que requieren protección y atención continua.

La invitación es abierta a los ciudadanos interesados en sumarse a esta causa y brindar apoyo a Shipeki, ya sea a través de donativos o comprando los productos que ofrece la organización. Para comunicarse y colaborar, puede llamar al número 311 403 08 39.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía ayudar a la fundación Shipeki y a los animales afectados por el moquillo?

La fundación Shipeki hace un llamado a aportar mediante donaciones de dinero, alimentos o medicamentos, además de promover la compra de productos que ofrecen. El objetivo de la organización es reunir los recursos necesarios para cubrir tratamientos veterinarios y manutención de los perros, gatos y conejos afectados, especialmente por el brote de moquillo. Ciudadanos interesados pueden comunicarse directamente con la fundación para coordinar su apoyo.

¿Qué es el moquillo y por qué es tan grave para los perros rescatados por Shipeki?

El moquillo es una enfermedad viral que afecta principalmente a los perros, con síntomas que pueden incluir fiebre, secreciones, letargo y complicaciones neurológicas. Esta enfermedad es especialmente peligrosa en ambientes con alta concentración de animales, como los refugios temporales, ya que su contagio es rápido y puede llegar a afectar significativamente a poblaciones enteras si no se actúa a tiempo con tratamiento y aislamiento adecuado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.