Hay momentos en los que uno piensa que su perro jamás se va a alejar demasiado… hasta que una puerta queda abierta, se suelta la correa o simplemente sale corriendo detrás de algo.

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Por eso, además del collar tradicional con placa de identificación, tener un localizador puede ser una capa adicional de seguridad. Me puse a buscar opciones y encontré tres alternativas bastante diferentes entre sí.

Productos de los que hablaremos en esta nota

1. Un localizador compatible con iPhone y sin suscripción

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El RZPTL funciona como una etiqueta de localización compatible con iPhone y con la red de rastreo del teléfono, por lo que no necesita una tarjeta SIM ni una suscripción mensual. También incorpora una luz LED para facilitar la identificación de la mascota en condiciones de poca iluminación.

Es una alternativa interesante para quienes buscan algo sencillo y quieren evitar pagos mensuales. El dispositivo pesa alrededor de 25 gramos y cuenta con resistencia al agua IPX7.

Ideal para: quienes tienen iPhone y quieren añadir un localizador al collar sin contratar un servicio GPS mensual.

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2. Un collar pensado para llevar un AirTag

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Otra opción es directamente incorporar un AirTag al collar. Este modelo de WhoseID tiene un soporte impermeable para AirTag, está fabricado en poliéster y se puede ajustar en cinco tamaños, desde XS hasta XL.

Aquí hay que hacer una aclaración importante: el AirTag no tiene GPS propio. Utiliza Bluetooth y la red Encontrar de Apple para que dispositivos cercanos detecten su señal y actualicen su ubicación. Apple explica que esta red utiliza más de mil millones de dispositivos para ayudar a encontrar objetos perdidos.

Por eso puede ser una opción práctica para quienes ya tienen un AirTag y quieren llevarlo de una manera más cómoda y segura en el collar.

Ideal para: personas que ya utilizan dispositivos Apple y quieren integrar el AirTag al collar de su mascota.

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3. Un GPS para quienes quieren seguimiento en tiempo real

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Si lo que se busca es algo más completo, aparece Tractive, un rastreador GPS que permite consultar la ubicación de la mascota en tiempo real y establecer zonas virtuales para recibir alertas si sale de un área determinada.

Además de la ubicación, este modelo ofrece funciones de seguimiento de actividad, sueño, ladridos y determinadas constantes vitales, como frecuencia cardiaca y respiratoria.

A diferencia de las dos primeras opciones, Tractive requiere una suscripción, ya que utiliza conectividad móvil para ofrecer el seguimiento GPS.

Ideal para: quienes quieren un sistema de seguimiento más completo y prefieren poder consultar la ubicación de su perro en tiempo real.

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¿Cuál elegir?

Las tres opciones cumplen una función parecida, pero no funcionan exactamente igual. Un localizador compatible con iPhone puede ser suficiente si se busca algo sencillo y sin mensualidad; un AirTag es práctico para quienes ya están dentro del ecosistema Apple; y un GPS como Tractive ofrece un seguimiento más completo y en tiempo real, aunque implica una suscripción.

Al final, ningún localizador reemplaza la placa de identificación ni el cuidado durante los paseos, pero puede convertirse en una herramienta adicional si la mascota llega a escaparse.

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