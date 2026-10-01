Saber que la mascota está en casa y de repente no encontrarla en ningún rincón es una de las angustias más comunes entre quienes tienen perros o gatos. Un portón mal cerrado, una visita descuidada o simplemente la curiosidad del animal bastan para que desaparezca en minutos.

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El problema se agrava porque la mayoría de collares tradicionales solo sirven si alguien encuentra al animal y llama al número grabado en la plaquita. Sin conexión en tiempo real, los minutos de búsqueda se vuelven horas y la incertidumbre crece.

Los rastreadores GPS con tecnología Bluetooth y red colaborativa cambian esa ecuación: permiten ver la última posición conocida de la mascota directamente en el teléfono, sin depender de que un extraño llame. Lo que los hace más atractivos es que algunos modelos también emiten una alarma de sonido para ubicar al animal cuando está cerca pero escondido.

Revisé tres rastreadores GPS para mascotas disponibles en Amazon con envío gratis a Colombia. Los tres son compatibles con Apple Find My, no cobran tarifa mensual y tienen certificación IP68 de resistencia al agua. Los precios corresponden al 30 de septiembre de 2026 y pueden cambiar.

Rastreador Focushine para mascotas: para quienes quieren historial de ruta

El Focushine es un rastreador mini estilo collar, pensado para perros y gatos pequeños y medianos. Funciona con la red Apple Find My en iOS/iPadOS 15.4 o superior, sin necesidad de aplicación adicional ni tarjeta SIM, y su diseño ajustable va de 18 a 30 cm de cuello, por lo que se adapta a animales de distintos tamaños.

Lo que más destaca:

Historial de movimientos de 7 días: registra rutas y rangos de actividad de la mascota durante una semana completa.

Zonas seguras personalizadas: envía notificaciones push al instante cuando el animal sale del área definida en la app.

Alarma de sonido integrada: activa un pitido fuerte desde la aplicación para ubicar al animal en interiores o exteriores.

Batería de más de 12 meses en espera: una de las autonomías más largas de los tres modelos revisados, según la ficha del producto en Amazon.

Razones para comprarlo: es el modelo con mayor autonomía de batería declarada (más de 12 meses) y el único de los tres que ofrece historial de ruta de 7 días con zonas seguras configurables, lo que lo convierte en una opción sólida para quienes quieren seguimiento detallado del comportamiento de su mascota.

A tener en cuenta: solo funciona con dispositivos Apple; no es compatible con Android.

El Focushine Rastreador GPS para mascotas cuesta 76.556 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia.

Rastreador Xingguang Mingren: para quienes pasean a su mascota de noche

El GPS Pet Tracker de la marca XINGGUANG MINGREN es un collar inteligente con rastreador integrado diseñado para perros y gatos de todos los tamaños. Pesa solo 0,4 onzas (menos que una moneda estándar), de acuerdo con la ficha del producto en Amazon, e incluye un collar de nylon ajustable con franja reflectante de 360° que mejora la visibilidad del animal en paseos nocturnos o con poca luz.

Lo que más destaca:

Collar reflectante de 360°: aumenta la visibilidad nocturna sin necesidad de accesorios adicionales, incluido en la caja.

Batería de más de 10 meses en espera: protección continua sin recargas frecuentes.

Resistencia IP68: soporta lluvia intensa, barro, nieve e inmersión accidental.

Política de devolución de 30 días de Amazon: respaldo comercial directo para compras sin riesgo.

Razones para comprarlo: viene con collar de nylon incluido y la franja reflectante lo distingue de los otros dos modelos para quienes sacan a su mascota en horarios de poca luz.

A tener en cuenta: su autonomía declarada (más de 10 meses) es menor a la del Focushine (más de 12 meses), según las fichas de ambos productos en Amazon.

El GPS Pet Tracker XINGGUANG MINGREN cuesta 66.566 pesos en Amazon —con un descuento del 9 % sobre su precio habitual de $ 73.226— e incluye envío gratis a Colombia.

Rastreador Rfirady para perros: para quienes buscan la opción más económica

El Rfirady es el rastreador de menor precio entre los tres y propone una ventaja práctica: incluye un kit de fijación de tres vías (soporte para collar, soporte redondo protector y funda de llavero) que permite pasar el dispositivo del collar de la mascota a las llaves o la mochila en segundos.

Es de la marca Rfirady y está pensado para paseos diarios, visitas al parque y viajes, siempre dentro del ecosistema Apple Find My sin tarjeta SIM ni suscripción.

Lo que más destaca:

Kit de fijación 3 en 1: soporte para collar, soporte redondo y funda de llavero incluidos, para usar el mismo dispositivo en distintos objetos.

Reproducción de sonido por app: activa una alarma desde Find My para localizar al animal cuando está cerca pero fuera de la vista.

Certificación IP68: resiste lluvia, salpicaduras y hierba húmeda en actividades al aire libre.

Perfil bajo y ligero: reduce el volumen en el collar para mayor comodidad durante paseos largos.

Razones para comprarlo: es la alternativa más accesible de las tres ($49.916) y su kit de fijación múltiple lo hace útil también para llaves, bolsos y equipaje, lo que amplía su uso más allá del cuidado de mascotas.

A tener en cuenta: la ficha del producto en Amazon no especifica la autonomía exacta de la batería, a diferencia de los otros dos modelos.

El Rfirady Rastreador GPS para perros cuesta 49.916 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia.

¿Los rastreadores GPS para mascotas funcionan sin celular Android?

Los tres modelos presentados en esta nota son exclusivos del ecosistema Apple: se conectan a la red Find My y requieren un iPhone, iPad o iPod touch con iOS/iPadOS 15.4 o superior. No son compatibles con dispositivos Android. Quienes usen Android deben buscar rastreadores con tecnología diferente, como los que usan tarjeta SIM y aplicación propia, que suelen tener costos de suscripción mensual.

¿Qué tan resistentes al agua son estos rastreadores para mascotas?

Los tres dispositivos tienen certificación IP68, que es el nivel más alto de resistencia al agua en la escala IP estándar. Eso significa que soportan inmersión accidental, lluvia intensa, barro y salpicaduras durante las actividades cotidianas de la mascota.

Sin embargo, ninguna ficha de los tres productos especifica la profundidad o el tiempo máximo de inmersión, por lo que se recomienda evitar sumergirlos de forma prolongada o en aguas profundas.

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