Halloween no tiene por qué ser una celebración exclusiva para humanos. Si tienes un perro pequeño y te gusta incluirlo en tus planes, también puedes convertirlo en protagonista de la noche con un disfraz divertido.

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Desde personajes clásicos hasta ideas mucho más inesperadas, Amazon tiene opciones para prácticamente cualquier personalidad. Y lo mejor es que algunos diseños no requieren montar un disfraz demasiado elaborado: basta con ponérselo, tomar unas fotos y dejar que tu perro robe todas las miradas.

Productos de los que hablaremos en esta nota:

1. El perrito salchicha

Si quieres algo que se note desde el primer momento, este disfraz de Perro caliente apuesta por un diseño llamativo y divertido, pensado para perros pequeños.

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Su propuesta funciona especialmente bien para quienes buscan un atuendo de Halloween que sea fácil de reconocer y que se vea bien en fotografías, pero sobre todo, que encante a quienes lo vean en la calle.

Puede ser una opción para una fiesta de disfraces, una sesión de fotos en casa o simplemente para darle un toque diferente al paseo durante la temporada de Halloween.

Ver disfraz de Perro caliente

2. Para el perro que nació para resolver misterios

Hay perros que parecen estar investigando todo lo que ocurre a su alrededor. Para ellos, este disfraz de detective de MANON ROSA puede ser una elección bastante apropiada.

El conjunto incorpora un sombrero y accesorios inspirados en un detective, creando un look que puede resultar especialmente gracioso en perros pequeños.

Es una de esas opciones que funcionan más por la personalidad que transmite que por el miedo: en lugar de convertir a tu mascota en un monstruo, puedes transformarla en el detective encargado de descubrir quién se comió los premios.

Ver disfraz de detective

3. El Santo Sabueso

Para quienes prefieren un disfraz más clásico, está el Santo Sabuesom con estola propia con huellas impresas.

La propuesta juega con la estética de un sabueso y puede ser una alternativa para quienes quieren vestir a su mascota sin recurrir a los típicos disfraces de vampiro, fantasma o calabaza.

Además, tiene ese punto de disfraz tradicional que puede funcionar muy bien para una sesión de fotos familiar de Halloween.

Ver disfraz Santo Sabueso

4. Un pequeño cangrejo que nadie esperaba ver

Si buscas algo realmente inesperado, este disfraz de cangrejo probablemente consiga más de una mirada.

El diseño convierte al perro en un pequeño crustáceo y está pensado como una sudadera divertida para mascotas. Es una opción especialmente buena para quienes quieren alejarse de los disfraces tradicionales y prefieren algo más curioso.

Porque, seamos honestos: pocas cosas pueden competir con la imagen de un perro pequeño vestido de cangrejo caminando por la casa.

Ver disfraz de cangrejo

5. ¿Y si tu perro se convierte en una abuelita?

Este probablemente sea uno de los disfraces más inesperados de la lista.

El modelo de DELIFUR convierte al perro en una pequeña “anciana” para Halloween, con un diseño pensado específicamente para conseguir ese efecto cómico.

Es una alternativa para quienes quieren que el disfraz sea el centro de atención y, sobre todo, para quienes buscan algo diferente a los atuendos habituales de Halloween.

Ver disfraz de anciana

Antes de disfrazar a tu perro, hay algo importante

Aunque estos disfraces están pensados para ser divertidos, no todos los perros disfrutan usar ropa o accesorios. Antes de comprar uno, conviene revisar la tabla de medidas y elegir la talla adecuada según las dimensiones de tu mascota, no solamente por su peso.

También es recomendable probar el disfraz en casa antes de Halloween para comprobar que no limite sus movimientos, visión, respiración o capacidad para caminar con normalidad.

Si tu perro muestra señales de incomodidad, intenta quitárselo y no lo obligues a usarlo. Y si el disfraz incluye accesorios pequeños, conviene supervisarlo mientras los lleva puestos.

Al final, la idea es que tu perro forme parte de la celebración sin dejar de estar cómodo y seguro.

Y si además conseguimos una foto en la que aparezca vestido de detective, cangrejo o abuelita y mirando a la cámara con cara de absoluta indignación, mejor todavía.

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