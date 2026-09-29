Dejar a un perro solo durante varias horas puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando necesita más actividad y estímulos durante el día. Aunque ningún juguete reemplaza los paseos, la interacción o la atención de sus dueños, existen productos diseñados para estimular su curiosidad, aprovechar sus instintos y mantenerlo ocupado.

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Los juguetes de olfato, los juegos interactivos y algunas herramientas que hacen más dinámica la hora de comer pueden ser una alternativa para enriquecer su rutina cuando permanece solo en casa.

Estas son tres opciones que pueden ayudar:

Productos de los que hablaremos en esta nota:

Vivifying Snuffle Ma

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PETLIBRO Granary

Pamlulu Interactive Dog Toy

1. Una alfombra de olfato para convertir la comida en un juego

Las alfombras de olfato pueden transformar una parte de la comida o de los premios del perro en una actividad que requiere buscar y explorar. La Vivifying Snuffle Mat está diseñada precisamente para esconder alimento entre sus diferentes espacios y fomentar que el perro utilice su olfato para encontrarlo.

Además de funcionar como una actividad de entretenimiento, este tipo de producto puede hacer que la alimentación sea menos inmediata y más participativa. El modelo está recomendado para perros pequeños y medianos y también puede utilizarse con gatos.

Es una opción especialmente interesante para quienes buscan una actividad que pueda prepararse antes de salir de casa.

Ver Vivifying Snuffle Mat

2. Un dispensador automático para hacer más dinámica la rutina de alimentación

El PETLIBRO Granary es un dispensador automático de alimentos con capacidad de 5 litros y conexión Wi-Fi. Permite programar varias comidas durante el día desde una aplicación y controlar las porciones de alimento seco. También cuenta con un recipiente de acero inoxidable y funciones relacionadas con la conservación de la comida.

Una de sus características más llamativas para quienes pasan varias horas fuera de casa es la posibilidad de programar hasta 10 comidas al día, además de utilizar una grabación de voz personalizada para acompañar la hora de alimentación.

No sustituye la supervisión de una persona ni convierte la alimentación en un juego, pero puede ayudar a romper la monotonía de una jornada larga al introducir momentos de alimentación programados.

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3. Un juguete interactivo para jugar, morder y perseguir

Otra alternativa es ofrecerle un juguete que pueda utilizar para diferentes tipos de juego. El Pamlulu Interactive Dog Toy está diseñado para perros pequeños y medianos y busca convertir el tiempo libre en una actividad de juego mediante acciones como morder, perseguir y lanzar.

Según la descripción del producto, puede utilizarse tanto para juego independiente como para compartir un momento de interacción con su dueño. Está pensado para utilizarse en casa, en el patio o durante salidas.

Su principal atractivo está en que no depende de una única forma de juego: el perro puede interactuar con él de diferentes maneras, lo que puede hacerlo más interesante que un juguete convencional.

Ver Pamlulu Interactive Dog Toy

Antes de dejar un juguete a tu perro

Que un producto diga que es interactivo no significa que sea adecuado para todos los perros ni que pueda dejarse sin supervisión durante horas. Es importante considerar el tamaño del perro, su forma de jugar y su tendencia a morder o destruir objetos.

También conviene introducir cualquier juguete nuevo cuando estés presente para observar cómo interactúa con él. Si alguna pieza se desprende o el producto comienza a deteriorarse, debe retirarse.

Y, sobre todo, estos productos deben entenderse como un complemento: el juego, los paseos, la actividad física y la interacción con sus dueños siguen siendo parte fundamental de la rutina de un perro.

Si tu perro presenta conductas relacionadas con ansiedad cuando se queda solo, como destrucción excesiva, vocalización persistente o intentos de escapar, los juguetes por sí solos no necesariamente solucionarán el problema y puede ser conveniente consultar con un profesional especializado en comportamiento animal.

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