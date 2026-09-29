Guardar el concentrado para mascotas en otro recipiente puede parecer una forma práctica de mantener organizada la comida de perros y gatos. Sin embargo, cambiarla de envase sin tener en cuenta ciertas condiciones puede afectar su conservación.

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(Vea también: Medicina preventiva y control veterinario: claves para la salud integral de perros y gatos en el hogar)

De acuerdo con la Tienda Animal, el empaque con el que se comercializa el alimento cumple una función más allá de contener las croquetas. Está diseñado para reducir el contacto con elementos del ambiente como la humedad, el oxígeno y la luz, factores que pueden influir en las características del producto.

Cuando el alimento queda más expuesto al ambiente, las grasas presentes en las croquetas pueden oxidarse con mayor facilidad. Este proceso puede modificar algunas de sus propiedades y, con el paso del tiempo, afectar aspectos como el aroma, el sabor y la textura.

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Esto también puede influir en la manera en que las mascotas aceptan su comida. Un cambio en el olor o el sabor puede hacer que un perro o un gato rechace un alimento que antes consumía normalmente.

¿Cómo guardar correctamente el concentrado de perros y gatos?

Según recogió Semana de expertos en el tema, una vez abierta la bolsa, una de las recomendaciones es mantenerla bien cerrada para limitar el contacto del alimento con el aire. Si se opta por utilizar un recipiente adicional, este debe contar con una tapa que cierre adecuadamente y reduzca la entrada de aire y humedad.

También es importante no combinar alimento recién abierto con restos de una porción anterior. El producto que llevaba más tiempo almacenado podría haber perdido parte de su frescura, por lo que mezclarlo con comida nueva dificulta mantener unas condiciones uniformes.

El recipiente, además, debe limpiarse y secarse antes de volver a llenarlo. Así se evita que queden residuos del alimento anterior que puedan acumularse con el tiempo.

Finalmente, el concentrado debe permanecer en un sitio fresco y seco, como una despensa o un armario cerrado. Espacios donde existan cambios marcados de temperatura o mayor humedad no son los más adecuados para conservarlo.

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