Por: Noticiero 90 minutos

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Garantizar la salud de los animales de compañía exige compromiso constante a lo largo de toda su vida. En este proceso, la medicina preventiva y la vigilancia veterinaria estricta se consolidan como factores claves para asegurar el bienestar de perros y gatos. Según lo expuesto en el reportaje original de Noticiero 90 Minutos, la pregunta central que deben plantearse quienes comparten su hogar con mascotas es si realmente se está asumiendo la responsabilidad integral que implica su cuidado diario. Adoptar esta responsabilidad va mucho más allá del afecto y requiere planificación médica, alimentación equilibrada, visitas regulares al veterinario y una actitud activa de prevención frente a enfermedades.

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El acompañamiento en salud de las mascotas debe iniciar desde el nacimiento. Tal como explicó el médico veterinario zootecnista Daniel Gutiérrez, en el caso de los perros, los cuidados iniciales implican desparasitación a los 30 días de vida y, posteriormente, primovacunación a los 45 días. Para fortalecer la protección inmunológica, se recomienda la aplicación de la vacuna contra la traqueobronquitis. Para los gatos, el protocolo contempla la desparasitación a los 30 días, seguida de la vacuna triple felina a las 8 semanas. Pasadas tres semanas, se realiza un refuerzo de la triple felina junto con las vacunas contra la rabia y la leucemia felina.

Respecto a la frecuencia de revisiones médicas, la sugerencia de los expertos es acudir al menos dos veces por año al veterinario. Una visita está orientada a completar el esquema de vacunación y cumplir con las desparasitaciones, mientras que la otra se dedica exclusivamente a la medicina preventiva, con el objetivo de identificar oportunamente síntomas o riesgos que puedan afectar la salud de los animales.

No obstante, el afecto hacia las mascotas muchas veces se ve opacado por hábitos desacertados en el cuidado diario. De acuerdo con el testimonio recogido por el Dr. Gutiérrez, los errores frecuentes de los tutores incluyen automedicar a los animales, ofrecer sobras de comida salada y permitir contacto con otros animales cuyo estado de salud se desconoce. Este desconocimiento puede derivar en complicaciones que pudieron evitarse mediante asesoría profesional y una tenencia informada. Así, consultar al veterinario antes de modificar la dieta o administrar tratamientos resulta imprescindible para resguardar la salud de los animales de compañía.

¿Cuáles son los cuidados médicos preventivos esenciales para perros y gatos?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, los perros requieren desparasitación a los 30 días y primovacunación a los 45 días de nacidos, además de vacunas adicionales como la de traqueobronquitis. Los gatos deben ser desparasitados a los 30 días y vacunados con la triple felina a las 8 semanas, con refuerzos y vacunas contra la rabia y la leucemia felina posteriormente.

¿Cuáles son los errores más comunes en el cuidado diario de las mascotas?

Según el Dr. Daniel Gutiérrez, los errores frecuentes incluyen automedicar a las mascotas, alimentar con sobras de comida salada y permitir que interactúen con animales cuyo estado sanitario se ignora. Estas conductas pueden comprometer su salud y deben evitarse mediante asesoría veterinaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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