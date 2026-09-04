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Los perros mestizos, conocidos popularmente como criollos, requieren la misma atención y cuidados que cualquier otro canino, independientemente de su raza. Muchos de estos animales han pasado por situaciones de calle y abandono, lo que convierte el acompañamiento médico y familiar en una necesidad tan apremiante como en los ejemplares de raza definida. Tras ser adoptados, los cuidados integrales son clave para su bienestar, enfatizando controles médicos, prevención de enfermedades y un entorno estable.

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De acuerdo con Caroline López, propietaria de la Pet Shop Un Mundo de Mascotas, la prevención de parásitos es uno de los puntos fundamentales para la salud de los perros criollos. López recomienda establecer un esquema de desparasitación cada tres meses con pastillas específicas para eliminar parásitos internos, así como tratamiento antipulgas. Las pulgas, garrapatas y otros organismos pueden debilitar gravemente a los perros, de modo que la constancia en los tratamientos protege su calidad de vida.

En cuanto a la vacunación, la pauta sugerida por expertos y respaldada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) incluye el refuerzo anual de la vacuna séxtuple, la cual previene enfermedades infecciosas caninas comunes. El ICA resalta que mantener las vacunas al día es indispensable y debe ir acompañado de la continuidad en los tratamientos contra parásitos, internos y externos, para garantizar un seguimiento sanitario adecuado. La adopción de estas rutinas, aplicables tanto a perros criollos como a los de raza, reduce riesgos y contribuye a una vida prolongada y saludable.

Otro aspecto importante, según las guías de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA, por sus siglas en inglés), es la higiene oral. Las enfermedades dentales están entre los problemas más frecuentes en las mascotas. El uso regular en casa de productos como cepillos dentales para caninos resulta beneficioso, pero cuando existe acumulación importante de placa o sarro, la limpieza debe ser realizada por un médico veterinario. La WSAVA recomienda que las limpiezas profesionales se complementen con rutinas de higiene doméstica para fortalecer la salud dental y prevenir enfermedades periodontales.

En conclusión, el bienestar de los perros criollos recae en la constancia de cuidados como alimentación balanceada, prevención de parásitos, vacunación, higiene dental y controles veterinarios. Estos perros, especialmente los rescatados, requieren de un acompañamiento comprometido para adaptarse a su nueva realidad y mantenerse sanos.

¿Cómo se debe realizar la desparasitación de un perro criollo?

La desparasitación de un perro criollo debe hacerse cada tres meses, siguiendo el consejo de especialistas como Caroline López. Consiste en administrar pastillas que actúan tanto contra parásitos internos como contra pulgas y garrapatas, garantizando así la protección y el bienestar del animal. Es crucial cumplir este esquema para evitar complicaciones de salud y asegurar una vida sana.

¿Por qué es importante la higiene dental en los perros criollos?

La higiene dental en perros criollos es relevante porque las enfermedades bucales son frecuentes y pueden afectar su salud general, según la WSAVA. Mantener la limpieza con productos adecuados en casa y acudir al veterinario para limpiezas profesionales previene complicaciones como la enfermedad periodontal, favoreciendo una mejor calidad de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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