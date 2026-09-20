En medio de las oportunidades para mejorar calidad de vida, el vínculo con las mascotas constituye una parte esencial en las tendencias actuales del entorno doméstico dentro del territorio nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Debido a esto, la Feria del Hogar 2026 ofrecerá un cronograma Pet Friendly enfocado en el entretenimiento, la convivencia y la adopción responsable en sus fines de semana finales.

El itinerario iniciará con un evento de adopción coordinado por la fundación La Caja de Pandora este sábado 19 de septiembre desde las 11:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Durante la actividad participarán entre 8 y 10 caninos buscando una nueva familia.

Lee También

Los especímenes contarán con esquemas de vacunación completos, desparasitación y esterilización médica.

Las personas interesadas en adoptar mascotas en Bogotá deberán superar un proceso de entrevista personal e igualmente firmar un documento contractual de adopción oficial.

Dentro del desarrollo logístico, cada animal desfilará individualmente en el escenario principal, donde el público conocerá detalles sobre su rescate previa integración.

Posterior a las presentaciones musicales del Petronio Álvarez, la jornada del sábado continuará con el Desfile de Fantasía en el recinto.

En dicha pasarela, las mascotas vestirán atuendos inspirados en seres mitológicos, misteriosos o de ficción ante la mirada del público.

Un cuerpo de jurados examinará los trajes para premiar el talento, la representación lograda y el desenvolvimiento escénico sobre la tarima.

El domingo 20 de septiembre finalizará la oferta temática con la ejecución del Hallo Pet, un encuentro tradicional muy aclamado por la comunidad.

Durante la presente versión, más de 30 mascotas concursarán en la competencia de disfraces exhibiendo su comportamiento ante los asistentes.

Sobre la estrategia planteada, Adriana Granados, jefe de proyecto de la Feria del Hogar, destacó la significancia que poseen los animales en las dinámicas familiares actuales.

“Hoy los animales de compañía hacen parte de la vida cotidiana de muchas familias y, por eso, también queremos que tengan un lugar dentro de la experiencia de la Feria del Hogar. Nuestra programación Pet Friendly busca combinar momentos de diversión con iniciativas como las jornadas de adopción, que permiten generar conciencia sobre la tenencia responsable y, al mismo tiempo, brindar nuevas oportunidades a animales que buscan un hogar”, señaló.

De este modo, el certamen extiende sus alternativas de esparcimiento integrando entretenimiento, competencias e iniciativas orientadas a proteger los derechos animales.

¿Qué tener en cuenta al adoptar un perro?

Adoptar un perro representa una decisión trascendental que transforma por completo la rutina familiar y exige una planificación rigurosa antes de la llegada del animal.

El primer aspecto crucial radica en evaluar la capacidad financiera del hogar para asumir los costos continuos de alimentación, vacunación, desparasitación y atención médica veterinaria periódica.

Asimismo, resulta indispensable analizar el tiempo diario disponible para dedicar a los paseos, la actividad física, la socialización temprana y el adiestramiento básico de la mascota.

El espacio físico de la vivienda determina en gran medida la raza, el tamaño y el nivel de energía del perro que mejor se adapte al entorno.

Casas amplias con patio facilitan el desarrollo de razas grandes y activas, mientras que los apartamentos pequeños requieren caninos de menor tamaño o bajo nivel metabólico.

La composición del núcleo familiar influye directamente en la elección, considerando la presencia de niños pequeños, adultos mayores o personas con alergias específicas a la caspa animal.

Revisar el estilo de vida de los habitantes permite seleccionar un perro cuyo temperamento encaje perfectamente con las dinámicas de trabajo, viajes frecuentes o pasatiempos habituales.

El compromiso con la adopción responsable implica entender que la esperanza de vida de un canino oscila entre diez y quince años de cuidados ininterrumpidos.

Durante este periodo, el propietario debe garantizar condiciones óptimas de bienestar, seguridad, protección frente a inclemencias climáticas y afecto constante para el animal.

Preparar el hogar antes de la llegada del nuevo integrante requiere adquirir accesorios esenciales como platos para comida, cama confortable, correa, arnés y juguetes seguros.

La paciencia resulta fundamental durante la fase de adaptación, ya que el perro puede experimentar estrés o temor mientras reconoce su nuevo territorio y cuidadores.

Establecer reglas claras de convivencia desde el primer día ayuda a prevenir problemas de conducta futuros y facilita una integración armoniosa en el hogar.

Las jornadas de esterilización previa son fundamentales para evitar la superpoblación callejera y prevenir diversas enfermedades reproductivas graves en machos y hembras.

Consultar previamente con profesionales en comportamiento animal o veterinarios orienta una decisión informada, garantizando una convivencia armónica y satisfactoria para ambas partes.

Asumir la adopción con responsabilidad transforma la vida del animal rescatado y enriquece enormemente la experiencia afectiva de toda la familia receptora.

* Pulzo.com se escribe con Z