Por: El Espectador

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El mango no solo destaca por su sabor dulce y versatilidad en la cocina, sino también por su aporte nutricional. De acuerdo con información de New York Times y expertos citados en el texto, esta fruta es rica en vitamina C y potasio, mientras que su contenido de fibra la convierte en una aliada para la salud digestiva y cardiovascular. Además, como el mango se puede congelar sin perder sus propiedades, es ideal para preparar batidos y licuados en cualquier época del año.

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Aunque el mango contiene una cantidad considerable de azúcar natural, la forma en que el organismo la procesa es distinta al azúcar presente en productos procesados como las galletas. Según Jessica Higgins, dietista del programa de medicina del estilo de vida de NYC Health + Hospitals Woodhull, el cuerpo debe descomponer primero la fibra del mango para acceder a los azúcares, lo que provoca una liberación gradual de glucosa en la sangre. En contraste, el azúcar refinado de una galleta está disponible de inmediato y puede ocasionar "picos" de azúcar en la sangre.

La fibra también cumple otras funciones relevantes. Stephanie Rogus, de la Universidad A&M de Texas, afirma que aunque los mangos no igualan a frutas como las manzanas o peras en contenido de fibra —en parte porque no se suele consumir su piel— sí alcanzan el rango de “buena fuente de fibra.” Además, según Maya Vadiveloo, profesora asociada de nutrición de la Universidad de Rhode Island, la fibra contribuye a mantener el colesterol bajo control y favorece la presencia de bacterias saludables en el intestino.

Por su alto contenido de vitamina C, la mitad de un mango aporta cerca de 61 gramos de este nutriente, equiparable al obtenido de cítricos como la naranja o la toronja. Vadiveloo resalta que la vitamina C no solo refuerza el sistema inmunológico, sino que ayuda al organismo a absorber el hierro de alimentos de origen vegetal, mejorando el aprovechamiento de estas fuentes.

El potasio es otro de los elementos clave presentes en el mango. La mitad de esta fruta contiene 282 miligramos, una cantidad relevante si se compara con el plátano, famoso por este mineral. Higgins explica que el potasio contribuye a equilibrar los líquidos corporales y puede ayudar a reducir la presión arterial, contrarrestando los efectos negativos del consumo excesivo de sodio.

Para consumir mango durante todo el año, la opción congelada es válida siempre que no contenga azúcar añadido, mientras que el mango seco, según Higgins, concentra muchos más azúcares y calorías que la fruta fresca, por lo que conviene moderar su consumo. Finalmente, para seleccionar un mango maduro, basta con presionarlo suavemente con el pulgar: debe ceder ligeramente al tacto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El mango eleva el azúcar en la sangre como los postres procesados?

Los azúcares presentes en el mango se liberan de manera más lenta en el organismo debido a su contenido de fibra, como señalan expertos en nutrición mencionados por The New York Times. A diferencia de los postres procesados, cuyo azúcar refinado se absorbe rápidamente y puede causar picos de glucosa, el mango permite una absorción gradual, lo que favorece un mejor control del azúcar en la sangre.

¿Por qué es importante el potasio del mango para la salud cardiovascular?

Consumir mango aporta una cantidad significativa de potasio, mineral que contribuye a equilibrar los niveles de líquidos en el cuerpo y puede ayudar a reducir la presión arterial. Este efecto es especialmente relevante para quienes consumen mucha sal, ya que el potasio ayuda a contrarrestar el impacto negativo del sodio y favorece la salud cardiovascular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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