Siempre he pensado que los gatos tienen una relación bastante particular con los paseos. Mientras un perro puede emocionarse apenas ve la correa, un gato puede mirar su transportadora como si fuera una declaración de guerra.

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Pero también hay gatos que disfrutan salir de casa, conocer nuevos lugares o simplemente acompañar a sus dueños en determinados planes. El problema aparece cuando toca transportarlos de forma cómoda y segura.

Ahí fue cuando empecé a buscar opciones diferentes a la típica caja de transporte y encontré estas tres alternativas en Amazon. Hay desde un bolso para trayectos cortos hasta una mochila diseñada para llevar al gato mientras se camina.

Productos de los que hablaremos en esta nota

Maleta con túnel de juego

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Maleta tipo bolso Tomkas

Maleta tipo cápsula

Una transportadora que se puede ampliar

La primera opción que encontré fue una transportadora expandible, pensada para quienes necesitan algo más versátil que un bolso convencional.

Lo que más me llamó la atención es precisamente la posibilidad de ampliar el espacio disponible. Esto puede ser práctico durante un viaje o cuando el gato va a permanecer dentro de la transportadora durante más tiempo.

Además, al tener un diseño más flexible que una transportadora rígida tradicional, puede ser una alternativa para quienes buscan algo que sea relativamente sencillo de guardar cuando no está en uso.

Ver transportadora expandible

Un bolso para llevar al gato cerca de ti

La segunda opción es completamente diferente. El TOMKAS tiene formato de bolso tipo bandolera y está pensado para transportar mascotas pequeñas.

Cuenta con una correa ajustable, cierre de seguridad y un bolsillo con cremallera para llevar algunos objetos pequeños. Su diseño permite mantener las manos libres mientras se transporta al animal.

Me parece especialmente interesante para trayectos cortos, por ejemplo, una visita al veterinario o un desplazamiento en el que no sea necesario llevar una mochila grande.

Eso sí, antes de comprarlo revisaría muy bien el peso y las dimensiones del gato, ya que este tipo de bolso está pensado para mascotas pequeñas.

Ver maleta TOMKAS

La mochila para el gato que quiere mirar todo

Y después está la opción que probablemente más llamaría la atención en la calle: una mochila tipo cápsula.

La Lollimeow tiene una ventana panorámica que permite que el gato pueda observar el exterior mientras lo transportan. Además, cuenta con un diseño expandible y diferentes zonas de ventilación.

Es una alternativa pensada para caminar, viajar o realizar actividades al aire libre con gatos y perros pequeños.

La idea de llevar al gato en una mochila así puede resultar especialmente atractiva para quienes quieren tener las manos libres durante el paseo, aunque hay que comprobar antes que el tamaño y el peso del animal sean compatibles con las especificaciones del producto.

Ver maleta Lollimeow

Antes de comprar una transportadora para gatos, revisaría esto

Después de ver las diferentes opciones, hay algo que tendría claro: no elegiría una transportadora solamente porque se vea bonita o porque tenga un diseño llamativo.

Primero revisaría el peso y las dimensiones máximas, la ventilación, los cierres y la facilidad para introducir y sacar al gato. También tendría en cuenta cuánto tiempo estará dentro y el tipo de desplazamiento que se hará.

Y hay otro detalle importante: no estrenaría la transportadora directamente en un viaje largo.

Los gatos pueden ser bastante desconfiados con los objetos nuevos, así que dejar la transportadora abierta en casa y permitir que el animal la explore a su ritmo puede ser una buena manera de empezar a familiarizarlo con ella.

Porque, al final, el objetivo no es solamente encontrar una forma bonita de llevar al gato: es conseguir que el paseo sea cómodo para los dos.

Aunque, siendo honestos, todos sabemos quién va a decidir cuándo termina el paseo.

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