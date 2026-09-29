Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Durante décadas, se mantuvo la creencia de que sacrificar el descanso era sinónimo de mayor productividad, responsabilidad y capacidad para afrontar el trabajo diario. Las generaciones anteriores solían asociar la falta de sueño con fortaleza y compromiso laboral. Sin embargo, esa perspectiva está cambiando con el respaldo de la evidencia médica y científica actual. De acuerdo con el psiquiatra Jaime Bernal, el descanso adecuado es indispensable para funcionar bien, mantener la productividad y cumplir con las exigencias de las jornadas laborales. Según lo explicado por el experto, dormir no solo permite recuperar la energía, sino que interviene directamente en funciones clave del cuerpo y la mente, como la memoria y la atención. El sueño es, entonces, un proceso biológico fundamental que impacta la manera en que las personas memorizan información, prestan atención a los detalles y regulan sus emociones a lo largo del día.

Sigue a PULZO en Discover

Bernal advierte que la falta crónica de descanso provoca una serie de alteraciones en la vida cotidiana. Cuando el déficit de sueño se vuelve permanente, aparecen síntomas como fatiga, irritabilidad, somnolencia diurna y un notorio descenso en el rendimiento de las actividades diarias. Además, la carencia prolongada de sueño incrementa la predisposición a presentar problemas psiquiátricos como ansiedad y depresión, resaltando la estrecha relación entre descanso y salud mental. En el terreno cognitivo, dormir poco implica una disminución en la capacidad de atención, dificultades para consolidar recuerdos y una alteración significativa en la toma de decisiones. El control emocional también se ve afectado, lo que puede manifestarse con mayor irritabilidad, ansiedad y una tendencia a reaccionar de manera más impulsiva ante las situaciones cotidianas.

Un error frecuente, indica Bernal, es intentar compensar el cansancio crónico durmiendo varias horas extras durante el fin de semana. Aunque esto alivia de forma temporal la sensación de fatiga, las investigaciones sugieren—según lo expresado por el psiquiatra—que el sueño perdido es difícilmente recuperable. Por ello, el consejo es mantener horarios regulares y procurar dormir entre siete y ocho horas cada noche. Reconocer cuándo la falta de sueño se ha convertido en un problema serio es fundamental y debe observarse a partir de síntomas como falta de descanso al despertar, somnolencia diurna excesiva, abuso de cafeína, olvidos frecuentes, errores recurrentes o pérdida de paciencia. De presentarse estas señales, es importante buscar orientación médica o psiquiátrica para prevenir complicaciones mayores de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias de dormir menos de seis horas según expertos en salud mental?

Dormir menos de seis horas de manera constante puede causar fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, aumento de la somnolencia durante el día y una disminución notable en el rendimiento. Además, según el psiquiatra Jaime Bernal, hay mayor vulnerabilidad a trastornos como la ansiedad y la depresión, incluyendo dificultades en la toma de decisiones y alteraciones en la regulación emocional.

¿Por qué es difícil recuperar las horas de sueño perdido en los fines de semana?

De acuerdo con las conclusiones de expertos en sueño citados por Jaime Bernal, aunque dormir más durante el fin de semana puede aliviar temporalmente el cansancio, el descanso perdido a lo largo de la semana es difícil de recuperar. El sueño acumulado no compensa totalmente el déficit, y por eso se recomienda establecer rutinas regulares y priorizar dormir entre siete y ocho horas cada noche.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z