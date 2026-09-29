‘Pato’, un perro de raza pomerania que había sido robado el pasado 21 de septiembre en la localidad de Suba, en Bogotá, regresó sano y salvo con su familia, luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá ayudara a sus dueños a encontrarlo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Dicen qué se robaron en el hurto que dejó balacera en Unicentro (Bogotá): vale $ 40 millones)

El caso ocurrió cuando unos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta le quitaron el celular a una persona y se llevaron al pequeño perro, de color negro, en medio del hurto. Desde entonces, sus propietarios comenzaron una búsqueda para dar con su paradero y recuperar a su mascota.

La situación despertó preocupación entre sus familiares, quienes no solo habían perdido un elemento de valor durante el robo, sino también a un integrante de su hogar. Por eso, durante varios días estuvieron pendientes de cualquier información que les permitiera encontrar a ‘Pato’.

Así fue el regreso de Pato con su familia

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de los CAI Aures y Mazurén, acompañaron a los propietarios durante el proceso de búsqueda y recuperación del animal.

Gracias a la colaboración de las autoridades, ‘Pato’ pudo regresar con sus seres queridos. El reencuentro se produjo en las instalaciones del CAI Aures, donde la familia volvió a tener en sus brazos al perro que había sido robado días atrás.

‘Pato’ ya está en casa. El perro de raza pomerania que fue hurtado se encuentra en buen estado y volvió con su familia. La investigación continúa para identificar y capturar a los responsables. ¡Hurtar un animal es un delito! https://t.co/SSkkn0ag6k pic.twitter.com/E5NktW0ozX — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 29, 2026

Tras recuperar a su mascota, los familiares expresaron públicamente su agradecimiento a los policías que los apoyaron durante la búsqueda. La colaboración de los uniformados fue clave para que el caso tuviera un desenlace favorable.

La recuperación de ‘Pato’ puso fin a varios días de incertidumbre para sus dueños, quienes finalmente pudieron llevarlo de vuelta a casa.

(Ver también: Actor colombiano vivió aterrador hurto en su propia casa y contó detalles: “Intento de homicidio”)

El caso también vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que pueden tener los hurtos para las víctimas, especialmente cuando, además de sus pertenencias, los delincuentes se llevan animales de compañía que hacen parte de sus familias.

* Pulzo.com se escribe con Z