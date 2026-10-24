Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un lamentable hecho ocurrió en la vereda San Lorenzo, ubicada en la zona rural de San Benito, Santander, cuando un perro perdió la vida tras recibir tres disparos. El ataque se presentó en la mañana del sábado 17 de octubre y todo quedó registrado en las imágenes de una cámara de seguridad, video que después circuló ampliamente en redes sociales y despertó el rechazo de la comunidad.

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De acuerdo con la información que se conoce sobre el caso, el incidente se habría producido en el marco de una disputa entre vecinos. La grabación captura el momento en el que, presuntamente, un hombre dispara contra el animal y, según denuncias compartidas en redes sociales, regresa para accionar de nuevo el arma, lo que agravó aún más la indignación de los habitantes del sector. De inmediato, tanto vecinos como defensores de los derechos de los animales alzaron su voz exigiendo que se identifique plenamente al responsable y se esclarezcan las circunstancias de este ataque. En medio de las publicaciones que circularon en internet, algunas personas señalaron a Neil Casas Acevedo como posible responsable y lo vincularon, además, con la condición de militar retirado, aunque estas afirmaciones forman parte de las acusaciones que ahora deberán esclarecer las autoridades.

La Policía de Santander, al ser alertada por miembros de la comunidad, envió uniformados al lugar de los hechos. Cuando los agentes llegaron, el hombre señalado ya se había marchado de la vivienda, dificultando la actuación inmediata. Según reportó la institución, el material audiovisual y un informe del caso fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación, que ahora tiene la responsabilidad de determinar lo que realmente sucedió y definir si hay responsables en este episodio violento. La información señala que los encargados de la investigación podrían revisar si aplica la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), una norma que refuerza las medidas contra el maltrato animal en Colombia. La aplicación de esta ley depende, sin embargo, del resultado que arrojen las pesquisas oficiales tras revisar todas las pruebas en manos de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso que debe seguir la Fiscalía General de la Nación en casos de maltrato animal?

En situaciones como la registrada en San Benito, Santander, la Fiscalía General de la Nación recibe pruebas y reportes de la Policía, como el video del ataque y testimonios. A partir de este material, la entidad debe iniciar una investigación formal para establecer las circunstancias y, eventualmente, imputar responsabilidades conforme lo que dictan las leyes vigentes sobre protección animal en Colombia.

¿Qué es la Ley Ángel y cómo protege a los animales en Colombia?

La Ley Ángel, identificada como Ley 2455 de 2025, es una norma que busca fortalecer la prevención y sanción del maltrato animal en el país. Esta ley establece mecanismos más rigurosos para investigar, sancionar y, en casos graves, judicializar a quienes sean encontrados responsables de actos de violencia contra animales, reforzando así la protección legal de los seres sintientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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