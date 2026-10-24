Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El conflicto entre el expresidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, antigua directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha intensificado el debate político en Colombia. Todo comenzó luego de que el abogado Alejandro Carranza, representante legal de Petro, presentara el 21 de octubre de 2026 una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Rodríguez y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este hecho, reportado en varios medios, se relaciona directamente con el conocido ‘Pacto de Valledupar’, y surgió a raíz de presuntas acciones enfocadas en obtener declaraciones contra reconocidos dirigentes políticos, según la denuncia formalizada.

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El expresidente Gustavo Petro decidió pronunciarse en su cuenta de X, antes Twitter, para negar categóricamente haber dado instrucciones a Rodríguez con el objetivo de que ella sostuviera conversaciones con antiguos jefes paramilitares y menos para “atacar” o perjudicar a terceros. Literalmente, Petro aseguró: “Nunca le di orden de hablar con paramilitares para atacar a nadie”. De igual manera, subrayó que si la exfuncionaria hizo alguna solicitud a Mancuso, será responsabilidad exclusiva de ella y deberá rendir cuentas de sus acciones ante las autoridades.

La representación legal de Petro, liderada por Carranza, busca aclarar la procedencia de las supuestas gestiones para influir sobre declaraciones que habrían implicado a personajes como Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella. Carranza enfatizó que “a ella jamás el presidente Petro le dio la orden de ir a buscar un entrampamiento o de buscar que se generara un falso testimonio”, indicando que todas las decisiones y actos deben ser valorados en su contexto particular.

Por su parte, Angie Rodríguez declaró que existieron instrucciones para coordinar encuentros con exjefes paramilitares en Valledupar, cuyo objetivo era obtener testimonios contra figuras políticas de alto perfil. A esta versión se sumó Salvatore Mancuso, quien, aunque respaldó parte del relato de Rodríguez, aclaró que no recibió una solicitud directa por parte de Gustavo Petro. Esta diferencia en sus relatos marca una de las principales incógnitas que las autoridades deben examinar con minuciosidad.

En medio del cruce de versiones, el expresidente Petro también rechazó cualquier señalamiento que afecte su vida privada y anunció que acudirá a la justicia con el fin de defender su honra y buen nombre. De acuerdo con la denuncia presentada por su defensa, el caso continúa abierto, bajo la vigilancia de la Fiscalía y el escrutinio público, en tanto no existe una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal de Rodríguez ni de Mancuso. Todo se desarrolla en un ambiente de solicitudes de investigación y testimonios enfrentados, como lo han reportado las fuentes citadas en el texto.

¿Qué es el ‘Pacto de Valledupar’ y cómo afecta a Gustavo Petro?

El ‘Pacto de Valledupar’ hace referencia a supuestas gestiones para coordinar encuentros entre exfuncionarios y antiguos jefes paramilitares, con el objetivo de obtener declaraciones contra políticos reconocidos. Según lo narrado en el artículo, la controversia se centra en si hubo una instrucción directa de Gustavo Petro para organizar estos encuentros, lo cual afecta su imagen y abre investigaciones formales en torno a su papel en la controversia.

¿Cuáles son las versiones de Gustavo Petro, Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso en este caso?

De acuerdo con la información proporcionada, Gustavo Petro niega haber dado cualquier instrucción para hablar con paramilitares y obtener testimonios comprometedores, mientras que Angie Rodríguez sostiene que sí recibió directrices para coordinar dichos encuentros. Por su parte, Salvatore Mancuso respalda parte del relato de Rodríguez, aunque precisa que la orden no provino directamente de Petro, dejando así puntos clave que deben ser esclarecidos por las autoridades.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.