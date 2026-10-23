Por: El Espectador

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El presidente Abelardo De la Espriella y el ministro de Defensa, Jorge Mora, firmaron el Decreto 1591 del 22 de octubre, mediante el cual autorizaron el ascenso del brigadier general Federico Mejía. Sin embargo, esta decisión ha causado polémica debido a que, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, el oficial enfrenta cargos por supuestas irregularidades durante su labor como excomandante del Comando Específico del Ejército en el departamento de Cauca. Según El Espectador, la imputación fue realizada el 16 de septiembre y se relaciona con hechos que se remontan al 31 de enero de 2024.

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Ese día, unidades del Ejército capturaron a Milciades Guaca Armero en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, cuando transportaba cerca de cuatro kilos y medio de lo que, según la Fiscalía, sería pasta base de coca escondida en un bolso de color negro. Tras la captura, los uniformados notificaron a sus superiores y al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), organismo especializado de la Fiscalía. El procedimiento indicaba que el capturado debía ser trasladado por vía aérea a Popayán para su judicialización, pero, de acuerdo con el ente investigador, el general Mejía argumentó que no contaba con las capacidades para efectuar el traslado de inmediato.

Más tarde, y con el apoyo de la Brigada de Aviación 33, el individuo fue finalmente trasladado exitosamente al Cantón Militar José Hilario López. Sin embargo, estando ya en Popayán, la Fiscalía señala que el general Mejía habría ordenado liberar a Milciades Guaca Armero, devolver la droga incautada e incluso disponer de dos aeronaves para su regreso a El Plateado, todo esto supuestamente sin consultar con otros mandos del Ejército y rebasando sus competencias. El ente acusador indicó que la captura había sido en situación de flagrancia por parte del Batallón de Operaciones Terrestres y que esa información se reportó de manera oportuna a la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que la actuación del general Mejía no solo impidió la realización de las diligencias urgentes, sino que además entorpeció el avance de la investigación. De igual forma, en los meses posteriores, el oficial habría presentado informes supuestamente falsos, afirmando que la liberación había sido consensuada con otros mandos del Ejército en Cauca. A pesar de este proceso judicial, el ascenso de Mejía, previsto para diciembre, requiere aún la aprobación de la Comisión Segunda del Senado y luego de la plenaria, junto con otros 18 oficiales que están en proceso de ascenso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga al general Federico Mejía en el caso de Milciades Guaca Armero?

La Fiscalía investiga al general Federico Mejía porque presuntamente habría ordenado la liberación irregular de Milciades Guaca Armero, quien había sido capturado en flagrancia transportando supuesta pasta base de coca. Según la Fiscalía, la actuación del general no solo implicó su liberación, sino también la devolución de la droga y el uso de aeronaves militares para trasladar nuevamente al hombre, lo que habría sobrepasado las competencias del oficial sin consultar con otros mandos del Ejército.

¿Cuál es el proceso para el ascenso del general Federico Mejía según el Decreto 1591?

El ascenso del general Federico Mejía, según lo dispuesto en el Decreto 1591, debe ser aprobado primero por la Comisión Segunda del Senado de la República y posteriormente por la plenaria. Actualmente, este proceso está en espera junto con el de otros 18 oficiales, mientras persiste la controversia generada por la investigación penal en curso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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