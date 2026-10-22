El bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en límites entre Nariño y Cauca tenía como principal objetivo a Neftalí Riascos Alegría, conocido con el alias de ‘Marcos Pacífico’, señalado como uno de los máximos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el Cauca. La operación se llevó a cabo en la madrugada de este jueves y dejó un saldo preliminar de ocho personas muertas, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la identidad de los fallecidos.

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Según información conocida por El Tiempo, la ofensiva aérea llevaba cuatro semanas de preparación y contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Las autoridades buscaban golpear la estructura de esa guerrilla en una zona estratégica del suroccidente colombiano, donde mantiene enfrentamientos con las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.

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La disputa entre ambos grupos armados está relacionada con el control del cañón del Micay y las economías ilegales que funcionan en ese corredor. Entre las actividades que se disputan están el narcotráfico y la minería ilegal, fuentes de financiación que han alimentado los enfrentamientos por el dominio territorial.

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Además de ‘Marcos Pacífico’, otro de los posibles objetivos de la operación sería Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido como alias ‘Rubén’, ‘Chuqui’ o ‘Elder’. Este hombre fue designado por el Comando Central del Eln como segundo cabecilla del Frente de Guerra Suroccidental y tendría influencia en estructuras como la compañía ‘José María Becerra’ y ‘Guerreros de Sindagua’.

Aunque entre los ocho muertos que deja el balance preliminar podría estar ‘Marcos Pacífico’, su muerte no ha sido confirmada. El Instituto Nacional de Medicina Legal deberá establecer la identidad de los cuerpos recuperados, mientras tropas de las Fuerzas Militares ingresan a la zona para asegurar el área, verificar los resultados de la ofensiva y recuperar posibles elementos de guerra.

El operativo representa la segunda acción aérea del Gobierno contra el Eln y la primera de este tipo en el suroccidente del país durante la actual administración. El balance definitivo dependerá de las verificaciones en terreno y de los procedimientos de identificación. Por ahora, las autoridades no han confirmado si alguno de los dos cabecillas señalados murió en el bombardeo ni cuántas armas fueron incautadas.

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