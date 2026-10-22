Una nueva y contundente ofensiva militar sacudió las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el suroccidente del país. Desde las primeras horas de la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, las Fuerzas Militares desplegaron una fuerte operación aérea de alta precisión contra un campamento perteneciente al Frente de Guerra Suroccidental de dicha guerrilla, situado en zona rural del departamento de Nariño.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó los detalles preliminares del ataque, el cual estuvo bajo la dirección táctica y ejecución del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (CCOES). De acuerdo con los primeros reportes entregados por los mandos militares en la zona, la incursión armada deja un saldo parcial de al menos ocho integrantes de esa estructura ilegal muertos. No obstante, las unidades en tierra avanzan en las labores de registro, control de área e inspección técnica para ofrecer un balance definitivo y verificar la identidad de los dados de baja.

Este hecho representa el quinto bombardeo aéreo autorizado directamente por el mandatario De La Espriella contra grupos armados al margen de la ley desde que asumió el poder en agosto de 2026. Si bien durante la presente administración ya se había registrado una acción similar contra posiciones del ELN en otra región del territorio nacional, esta incursión constituye el primer ataque bombardeado contra esa organización insurgente en el departamento de Nariño.

Las autoridades y el alto mando militar permanecen en la zona consolidando la información operativa, mientras se espera que en el transcurso del día la Casa de Nariño y el Ministerio de Defensa entreguen detalles adicionales sobre el material de guerra incautado y el impacto de esta ofensiva sobre la cadena de mando del Frente de Guerra Suroccidental.