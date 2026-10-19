El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte advertencia al gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, y a los alcaldes de ese departamento durante un discurso posterior a un consejo de seguridad en la región. El mandatario rechazó las posibles alianzas entre políticos, empresas y grupos de poder con organizaciones narcoterroristas y sentenció: “Se acabó”.

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(Vea también: Presidente ordena traslado de jefes del Eln y disidencias de las Farc desde cárcel de Arauca a prisiones de máxima seguridad)

El pronunciamiento se produjo después de dos reuniones que se extendieron por más de cinco horas: un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público y un encuentro del programa Milagro en las Regiones, iniciativa de su Gobierno.

Al finalizar las reuniones, De la Espriella se dirigió a los mandatarios locales y aseguró que no permitirá que quienes tienen responsabilidades públicas respalden a organizaciones criminales.

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“He sido muy claro con el señor gobernador y los señores alcaldes. Uno no puede hablar de seguridad mientras haya políticos, empresas y grupos de poder que protejan, financien o faciliten las actividades del narcoterrorismo. Se acabó”, afirmó el presidente.

La advertencia de De la Espriella a los mandatarios de Arauca

Durante su intervención, el jefe de Estado endureció el mensaje y aseguró que su Gobierno utilizará herramientas nacionales e internacionales para perseguir a quienes, según sus palabras, terminen aliados con organizaciones narcoterroristas.

“Quien apoye a los narcoterroristas es igual de criminal que ellos y está igual de sucio con la sangre de los colombianos. Así que no lo vamos a permitir y vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a aquellos que terminen aliados con el narcoterrorismo”, manifestó.

Acá ese momento (desde el minuto 4:04):

La advertencia estuvo dirigida al gobernador Renson Jesús Martínez y a los alcaldes de los municipios de Arauca, en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta ese departamento.

Sin embargo, en el pronunciamiento citado, el presidente no presentó pruebas concretas contra alguno de esos mandatarios. Sus declaraciones constituyen una advertencia general frente a posibles vínculos entre actores políticos y grupos armados ilegales.

De la Espriella también lanzó mensaje contra el Eln y las Farc

El presidente amplió su pronunciamiento a través de sus redes sociales, donde explicó que el consejo de seguridad tenía como propósito evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales.

“A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro lado. No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien”, escribió.

En otra parte de su mensaje, hizo referencia explícita al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a las disidencias de las Farc, al rechazar cualquier posible entendimiento entre esas organizaciones y dirigentes políticos.

“¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del Eln y las Farc. Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra patria”, señaló.

El mandatario cerró su mensaje con la promesa de utilizar las herramientas a su alcance para recuperar la seguridad en los territorios afectados por la violencia.

“Desde Arauca lo reitero: haré todo lo que me corresponda, cueste lo que cueste, para defender a los colombianos, recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los territorios que durante años han sufrido el terror de los violentos”, puntualizó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.