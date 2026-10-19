Por: El Espectador

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La reciente orden del gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella, que solicitó retirar más de 30 piezas del Museo Nacional relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGBTIQ+, movimientos feministas y la memoria política colombiana, ha despertado inquietud entre distintas instituciones educativas. De acuerdo con el comunicado de la Universidad Nacional de Colombia, en especial de la comunidad académica de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Facultad de Artes en Bogotá, esta decisión constituye un atentado contra quienes ven los museos como espacios de investigación, crítica y construcción colectiva de la memoria.

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La universidad enfatizó la función de los museos como lugares donde se debe reconocer la diversidad de relatos históricos, especialmente aquellos que han estado marginados de las narrativas oficiales, aspecto determinante para la pluralidad cultural. Además, recordó que según el proyecto de ley 630 de 2025, artículo 65, los museos son instituciones permanentes, democráticas y vinculadas a sus territorios, cuyo servicio debe estar orientado a la sociedad sin fines de lucro.

Otra voz que se sumó fue la de la Universidad de Los Andes, por medio de su Facultad de Artes y Humanidades (Arthum), que señaló que la remoción de estas piezas afecta la representación pública de momentos cruciales recientes, como las víctimas de la Unión Patriótica y la séptima papeleta. Arthum cuestionó la posibilidad de imponer una visión única de la nación y destacó que no hay antecedentes de una acción de esa magnitud bajo gobiernos anteriores. También aseguró que la exposición del Museo Nacional es el resultado de años de investigación y trabajo curatorial en conjunto con las comunidades, que ahora ven vulneradas sus historias y memorias.

Por su parte, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana advirtió que dicha censura puede afectar la credibilidad de la institución, además de suponer una violencia simbólica contra la sociedad. Enfatizaron que el respeto por las instituciones se debilita y puso en duda el compromiso del gobierno con la diversidad. Similarmente, la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario destacó que la exhibición de piezas debe fomentar el análisis crítico y el diálogo informado, por lo que exige transparencia en las decisiones y resguardo de los principios de pluralismo y libertad académica.

Las obras retiradas formaban parte de salas emblemáticas como "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia". La orden, dada por el presidente, fue ejecutada por la ministra de Cultura, Paola Holguín, con el argumento de combatir lo que llamó una "oda al terrorismo". Tras la polémica, el Juzgado 24 de familia de Bogotá prohibió la destrucción, alteración o salida de las piezas tras una tutela interpuesta por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las universidades rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia?

Las universidades, como la Universidad Nacional, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, consideran que eliminar testimonios y relatos por motivaciones políticas amenaza la diversidad y el pluralismo en la construcción de la memoria colectiva. Además, argumentan que los museos deben ser espacios de inclusión y debate crítico, no de imposición de una única narrativa histórica.

¿Qué implica el concepto de “violencia simbólica” en el contexto del Museo Nacional?

El término “violencia simbólica” se refiere a acciones que, sin recurrir a la fuerza física, afectan la dignidad o reconocimiento de grupos sociales. En este caso, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana lo utiliza para señalar que la censura y retiro de piezas representan una negación de historias y memorias fundamentales para la identidad nacional, lo que debilita el respeto institucional y el sentido democrático.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.