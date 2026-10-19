Por: El Espectador

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El Gobierno Nacional implementó en seis ciudades de Colombia, incluida Bogotá, el nuevo Decreto 1525, que redefinió el accionar y las directrices que debe seguir la Fuerza Pública cuando se presentan protestas sociales. Esta medida, emitida por el Ministerio del Interior el 13 de octubre, un día antes de programarse una importante marcha opositora, cambió el procedimiento aplicado por la ahora denominada Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), que anteriormente era conocida como Undmo. Las modificaciones están encaminadas a establecer un acompañamiento constante durante las manifestaciones, requiriendo que la Fuerza Pública mantenga una distancia mínima de cuatro metros respecto a los manifestantes.

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Este decreto también determina mecanismos para identificar de manera individual a quienes usen explosivos o causen daños en la infraestructura pública. Además, establece que no se necesita agotar primero el diálogo para intervenir cuando surjan episodios de violencia durante las protestas. Bogotá se convirtió en el principal escenario donde se puso a prueba esta nueva relación entre el Ejecutivo y la movilización ciudadana, especialmente durante las tres jornadas en que se aplicó el decreto, dejando un balance que se catalogó como contradictorio.

Al finalizar la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella hizo énfasis en que, de acuerdo con el balance general, la jornada resultó mayormente positiva. Según sus declaraciones, cerca de 62.000 personas participaron ese día en diferentes ciudades del país y, de acuerdo con su apreciación, “fueron pacíficas en un 98%”. Sin embargo, el mandatario también detalló que se registraron intervenciones de la Fuerza Pública en seis oportunidades: dos en Bogotá, dos en Ibagué, una en Popayán y otra en Medellín, todas motivadas por lo que denominó “pequeñas revueltas”.

De esta manera, el nuevo decreto evidencia el interés del Gobierno en establecer reglas claras para la actuación estatal durante las movilizaciones sociales, pero la aplicación práctica dejó varias impresiones encontradas sobre la efectividad de las intervenciones y la protección del derecho a la protesta, especialmente en la capital del país. Toda la información aquí referida fue tomada de datos y declaraciones recogidos en medios nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios introduce el Decreto 1525 para la protesta social en Colombia?

El Decreto 1525 modifica el protocolo de la Fuerza Pública y de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) durante las protestas, obligando a que mantengan una distancia mínima de cuatro metros respecto a los manifestantes, permitan el acompañamiento permanente, individualicen a quienes generen violencia y eliminen la obligatoriedad del diálogo previo antes de intervenir en situaciones violentas.

¿Cuál fue el balance de las protestas tras la aplicación del Decreto 1525 en Bogotá?

De acuerdo con las cifras y declaraciones oficiales, el balance en Bogotá fue mayormente positivo, con un 98% de manifestaciones pacíficas y solo dos intervenciones de la Fuerza Pública por disturbios menores, en el contexto de una convocatoria que reunió a miles de personas en todo el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.