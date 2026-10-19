Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra María Fernanda Carrascal Rojas, representante a la Cámara, con el propósito de esclarecer su conducta durante las movilizaciones realizadas el 14 de octubre en Bogotá y otras ciudades. De acuerdo con la información revelada por El Espectador, los hechos que dieron origen a la medida fueron registrados en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes, se observa a Carrascal acercándose a una menor y hablándole al oído, luego de lo cual la niña pronuncia arengas frente a un micrófono desde una tarima.

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La apertura de la investigación disciplinaria fue impulsada por una queja presentada por la periodista Sofía Casas. Según su denuncia, "la menor apareció en una tarima, micrófono en mano, gritando arengas políticas y expresiones vulgares". Casas solicitó que se investigue la posible intervención de Carrascal en estos hechos y si le indicó a la menor qué decir, argumentando que las leyes, como el artículo 44 de la Constitución y la Ley 1098 de 2006, garantizan la protección integral de los niños y niñas frente a situaciones de instrumentalización política.

En paralelo, el concejal Santiago Perdomo Montoya también formalizó una queja ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Procuraduría. Perdomo señaló la presencia de Carrascal en la tarima, junto a una niña de aproximadamente siete años, y denunció que la menor habría sido inducida a lanzar insultos contra el presidente Abelardo de la Espriella. Para el concejal, la difusión pública de las imágenes en redes sociales podría comprometer tanto los derechos como la identidad de la menor.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría asumió el caso para determinar si Carrascal incurrió en una falta disciplinaria por posible utilización o inducción de una menor con fines políticos. Como parte del proceso, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales debe recolectar videos y obtener información que permita identificar a la menor y sus tutores, así como establecer las circunstancias en que se produjo su exposición mediática. Por otro lado, se solicitó al ICBF informar si existe alguna actuación en curso relacionada.

Ante la controversia, María Fernanda Carrascal negó haber incitado a la niña a pronunciar expresiones ofensivas. Declaró que solo le preguntó si estaba lista y que la participación fue autorizada por los padres, quienes no conocían previamente a la representante. Carrascal también sostuvo que los videos difundidos están editados y enfatizó que la frase que le dirigió a la niña fue "Palestina libre", porque portaba una bandera palestina. Según una entrevista al padre de la menor compartida por la congresista, la intervención fue espontánea y nadie sabía qué diría la niña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría investiga a María Fernanda Carrascal por el caso de la menor en las marchas?

La Procuraduría General de la Nación decidió investigar a María Fernanda Carrascal luego de varias denuncias que la relacionan con la posible utilización de una menor de edad para emitir arengas políticas y expresiones ofensivas durante una movilización pública. Las autoridades buscan establecer si existió una falta disciplinaria por inducir o instrumentalizar a la menor, ya que esto podría vulnerar la protección especial que las normas colombianas otorgan a los derechos de los niños y niñas.

¿Qué establece la Ley 1098 de 2006 sobre la protección de los menores en actos públicos?

La Ley 1098 de 2006, conocida como Código de Infancia y Adolescencia, establece garantías y medidas de protección integral para todos los niños y niñas en Colombia. Entre otros aspectos, prohíbe la exposición y utilización de menores en circunstancias que puedan afectar su dignidad, integridad o derechos, incluidas situaciones donde puedan ser instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Las autoridades deben salvaguardar en todo momento el bienestar y la identidad de los menores involucrados en este tipo de hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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