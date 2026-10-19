Por: Portal Bogotá

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Bogotá se considera un territorio expuesto a múltiples amenazas y, para estar preparado ante escenarios de riesgo, la capital colombiana impulsa ejercicios de prevención que buscan fortalecer la respuesta de la ciudadanía en emergencias. Según la información difundida por la Alcaldía de Bogotá, este miércoles 21 de octubre, desde las 10:00 a. m., usted podrá poner a prueba su plan de emergencias durante el Simulacro Bogotá 2026, actividad que invita a revisar rutas de evacuación, puntos de encuentro y las acciones que se deben asumir frente a situaciones peligrosas.

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De acuerdo con datos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el objetivo de este ejercicio es que las personas reflexionen sobre sus capacidades y los planes familiares que tienen en caso de enfrentar cualquier tipo de amenaza. Resulta fundamental que cada familia defina rutas de evacuación seguras y establezca puntos de encuentro al aire libre, donde todos los integrantes puedan reunirse tras una emergencia.

Otro aspecto relevante es organizar redes de contacto, nombrando a una persona fuera de la región afectada que actúe como enlace informativo si los servicios de telefonía se ven interrumpidos. Además, se recomienda divulgar protocolos y estrategias entre niños y niñas de la familia; explicarles, de modo sencillo, qué implica un sismo y cómo deben protegerse es esencial. Para fortalecer la preparación, es aconsejable consultar en los colegios cuáles son sus protocolos internos en caso de emergencia.

La práctica regular también es clave. El IDIGER sugiere realizar simulacros familiares y aplicar la técnica de autoprotección "Agacharse, Protegerse y Agarrarse" al menos dos veces al año, con el fin de que la reacción se vuelva automática en caso de un evento real.

En cuanto a la provisión para emergencias, cada hogar debe contar con un kit que permita sobrevivir en condición autónoma durante al menos 72 horas. Este kit incluye agua embotellada, alimentos no perecederos fáciles de abrir, botiquín de primeros auxilios, linterna con pilas de repuesto, radio portátil, copia de llaves, silbato para llamar la atención en caso de quedar atrapado, muda de ropa, mantas para el frío, y documentos fundamentales en empaque impermeable. También se recomienda tener dinero en efectivo en billetes de baja denominación, considerando que los cajeros automáticos podrían no estar disponibles después de una emergencia.

La alcaldía, junto con el IDIGER, ha compartido vídeos explicativos para que, tanto en familias como en colegios, usted pueda familiarizarse con todas estas recomendaciones y fomentar una cultura de autoprotección responsable en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué elementos debe tener un plan de emergencias familiar en Bogotá?

De acuerdo con el IDIGER, un plan familiar seguro para emergencias en Bogotá debe incluir rutas de evacuación, puntos de encuentro, designación de un contacto externo, la inclusión activa de niños en los protocolos, y realizar simulacros periódicos para fijar las acciones a realizar ante una situación de riesgo.

¿Cómo debe preparar usted su kit de emergencia según el IDIGER?

El IDIGER recomienda que cada familia arme un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, linterna, radio, herramientas básicas, documentos en empaque impermeable y dinero en efectivo, asegurando así la autonomía por al menos 72 horas tras una emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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