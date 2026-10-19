Por: El Espectador

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El programa Amplía U, anteriormente conocido como Fondo Fest Atenea Te Respalda, está dirigido a brindar apoyo financiero a egresados de colegios de Bogotá que han sido admitidos o ya están matriculados en alguna universidad. Esta iniciativa es el resultado de la colaboración entre la Agencia Distrital Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios y once instituciones de educación superior que participan en este esfuerzo para ampliar el acceso a la educación superior en la capital del país.

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De acuerdo con la información proporcionada por ASCUN, Amplía U ofrece hasta el 100 % de financiación del valor de la matrícula según las condiciones y la oferta académica de cada universidad. Los créditos permiten tasas de interés accesibles y se dividen en tres modalidades que buscan adaptarse a las necesidades de pago de los estudiantes. La primera modalidad, llamada 60/40, consiste en que el estudiante paga el 60 % de la matrícula durante su periodo académico y el 40 % después de graduarse, con un plazo de referencia de 96 meses, de los cuales 48 son tras el grado. La opción 50/50 distribuye el pago de manera equilibrada: la mitad de la matrícula se abona durante los estudios y la otra mitad tras la graduación. La tercera modalidad, 40/60, propone que el estudiante pague el 40 % de la matrícula mientras estudia y el 60 % restante una vez finaliza su carrera, con un plazo de referencia de 144 meses, de los cuales 96 corresponden al tiempo posterior al grado.

El programa está enfocado en jóvenes de hasta 28 años, egresados de colegios de Bogotá y admitidos en alguno de los siguientes centros educativos: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Piloto de Colombia, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de América, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad El Bosque, Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad de La Sabana y Universidad Central.

Quienes deseen postularse deben ingresar al sitio web indicado para consultar las alternativas y tramitar la solicitud con la universidad correspondiente. Como precisa ASCUN, la aprobación no es automática, ya que depende de las condiciones y requisitos particulares de cada institución. Víctor Saavedra, director de la Agencia Atenea, recomendó a los jóvenes informarse a fondo sobre la oferta disponible y revisar cuál alternativa se ajusta mejor a sus condiciones. Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, resaltó la importancia del trabajo articulado entre sector público, universidades y aliados financieros para que los jóvenes accedan y permanezcan en la educación superior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa Amplía U en Bogotá?

Para acceder al programa Amplía U es necesario tener hasta 28 años, haber egresado de un colegio de Bogotá y estar admitido o matriculado en uno de los once centros de educación superior participantes. El registro y la postulación se realizan a través del sitio web oficial, pero la aprobación del crédito depende de los requisititos y condiciones definidos por cada universidad.

¿Qué modalidades de financiación ofrece Amplía U para el pago de matrícula universitaria?

Amplía U pone a disposición tres modalidades de financiación: 60/40, donde se abona el 60 % de la matrícula durante los estudios y el 40 % tras el grado; la 50/50, que distribuye los pagos en partes iguales durante y después de la carrera; y la modalidad 40/60, en la que el 40 % se paga durante el pregrado y el 60 % restante al finalizarlo, cada una con plazos y condiciones específicas adaptadas a las necesidades de los beneficiarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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