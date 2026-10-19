Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue impulsando iniciativas orientadas a crear una ciudad más inclusiva para las personas con discapacidad. En este contexto, el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) abrieron una convocatoria que busca elegir entidades encargadas de operar los Centros Integrarte de Atención Externa. El objetivo principal es garantizar la atención de 280 personas con discapacidad que residen en la capital, ofreciendo acompañamiento especializado y apoyo para fortalecer sus capacidades de autonomía, toma de decisiones y participación en la vida social, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

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La convocatoria está dirigida exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro, las cuales pueden presentar sus propuestas mediante la plataforma SECOP II, bajo la referencia SDIS-DCT092-019-2026. El plazo para postularse se cierra el 28 de octubre de 2026, a las 8:00 a. m. Se asignarán recursos que ascienden a $5.001 millones, contemplados para las vigencias de 2026 y 2027, con el fin de cubrir la totalidad de la operación planteada por la SDIS. La adjudicación de este proceso competitivo está prevista para la cuarta semana de noviembre de 2026, luego de finalizar las etapas del concurso.

Los Centros Integrarte tienen como población objetivo a adultos entre los 18 y 59 años que presenten discapacidad intelectual o discapacidad múltiple asociada a discapacidad intelectual. El enfoque de la atención parte de un análisis de las necesidades individuales de apoyo, e integra actividades para el desarrollo o la conservación de habilidades indispensables para la autonomía y la vida cotidiana. Según la SDIS, la estrategia incluye acciones tanto para avanzar en la independencia de los beneficiarios como para evitar el deterioro de capacidades en quienes requieren apoyos más generalizados.

Entre los componentes ofrecidos, destacan el apoyo alimentario, a través del suministro de onces, almuerzo y refrigerio, y el transporte, que cubre tanto la ida como el regreso de los beneficiarios al centro, dependiendo de las características del servicio otorgado. Así mismo, se ofrece una atención integral con acompañamiento social y personal para potenciar la inclusión y la vida activa de estas personas dentro de sus comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las entidades sin ánimo de lucro participar en la convocatoria de los Centros Integrarte?

Las entidades interesadas en operar los Centros Integrarte de Atención Externa deben consultar los requisitos en la convocatoria SDIS-DCT092-019-2026, disponible en la plataforma SECOP II. Deben presentar su propuesta antes del 28 de octubre de 2026, cumpliendo con todas las condiciones establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, quien será la encargada de la adjudicación durante noviembre de 2026.

¿Qué servicios prestan los Centros Integrarte para personas con discapacidad intelectual en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, los Centros Integrarte brindan atención a adultos con discapacidad intelectual o discapacidad múltiple asociada. Ofrecen apoyo alimentario, transporte y acompañamiento integral, con el fin de promover la autonomía, la inclusión y el mantenimiento o desarrollo de habilidades esenciales para la vida diaria de los beneficiarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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