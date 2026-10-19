Por: Portal Bogotá

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Este martes 20 de octubre de 2026 se presentan cortes de luz en varias zonas de Bogotá y en municipios cercanos como Zipaquirá, Funza y Soacha, todos pertenecientes al departamento de Cundinamarca. De acuerdo con información proporcionada por Enel Colombia y difundida por la Alcaldía de Bogotá, la razón principal de estas suspensiones se relaciona con trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía eléctrica.

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En Bogotá, los cortes programados afectan distintas localidades. En Engativá, el barrio Villa Gladys tendrá interrupción del servicio desde las 7:30 a. m. hasta las 11:00 a. m., mientras que en Villas de Granada I, el corte será de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. En Kennedy, las afectaciones cubrirán a Ciudad Kennedy Oriental, entre las 7:30 a. m. y las 11:00 a. m., y a Provivienda Oriental, que estará sin energía de 1:00 p. m. a 4:30 p. m. También en Santa Fe, los barrios Veracruz y Las Aguas tendrán cortes durante la madrugada y en la noche, respectivamente. La localidad de Tunjuelito, específicamente el barrio Fátima, experimentará suspensión de energía desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., mientras que Santa Bárbara Occidental, en Usaquén, no contará con servicio entre 8:30 a. m. y 5:00 p. m.

En los municipios aledaños, el corte en Zipaquirá está programado desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. en una zona específica. En Funza, las veredas La Isla y El Hato estarán sin luz de 8:15 a. m. a 5:00 p. m. Por su parte, en Soacha, el barrio Lincoln, ubicado en la comuna 2, se verá afectado desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Ante estos trabajos programados, Enel Colombia entregó una serie de recomendaciones para que los usuarios tomen precauciones y minimicen molestias. Se sugiere desconectar los electrodomésticos durante los trabajos, planear las actividades diarias considerando los horarios de corte y evitar abrir la nevera para conservar alimentos en buen estado. También es importante facilitar la entrada del personal técnico debidamente identificado, y, para mayor seguridad, se recomienda verificar la identidad de los trabajadores llamando al número oficial de Enel Colombia, 601 5 115 115, habilitado para Bogotá y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y barrios afectados por el corte de luz en Bogotá y Cundinamarca este 20 de octubre de 2026?

Según Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, los cortes en Bogotá impactan localidades como Engativá, Kennedy, Santa Fe, Tunjuelito y Usaquén, con horarios específicos que van desde la madrugada hasta la noche. En municipios de Cundinamarca, Funza, Zipaquirá y Soacha también presentan suspensiones en horarios señalados. Los detalles exactos por barrio y franja horaria están definidos en el aviso oficial para facilitar la organización de los ciudadanos.

¿Qué recomendaciones entregó Enel Colombia para enfrentar los cortes de energía programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos durante la intervención para evitar daños, organizar las actividades diarias considerando la suspensión del servicio y minimizar la apertura de la nevera para conservar los alimentos. Además, indica permitir la entrada del personal técnico, siempre verificando la identidad del mismo llamando al número habilitado, especialmente en caso de dudas sobre la seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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