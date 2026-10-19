Por: Portal Bogotá

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La importancia de la detección temprana del cáncer de mama se ha reafirmado en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado el lunes 19 de octubre de 2026. En Bogotá, la campaña “A Tiempo Es Vida” pone en primer plano el autocuidado y la prevención como herramientas fundamentales que pueden salvar vidas y fortalecer los lazos familiares. Según información de la Alcaldía de Bogotá, la invitación está dirigida a todas las mujeres, instándolas a realizarse el examen clínico y la mamografía como mecanismos esenciales para la identificación oportuna de esta enfermedad.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la ciudad ha estructurado diferentes estrategias integradas en el modelo MAS Bienestar, con el fin de fortalecer no solo la prevención, sino también la atención y el acompañamiento integral a quienes reciben un diagnóstico de cáncer de mama. Dentro de estas acciones, los Navegadores de Bienestar juegan un papel clave. Este grupo de profesionales se encarga de articular aspectos sociales, sanitarios y comunitarios para acompañar tanto a las mujeres diagnosticadas como a sus familias, facilitando el proceso médico y emocional, desde el momento de la sospecha hasta el proceso de atención.

La implementación de los Navegadores de Bienestar comenzó con un grupo de mujeres pertenecientes a Capital Salud EPS, aseguradora de salud, quienes presentaban sospecha o diagnóstico de cáncer de mama y cuello uterino. Desde entonces, esta estrategia se ha ampliado de forma progresiva, integrando a cohortes de otras entidades de salud y extendiendo el acompañamiento a toda la población objetivo, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud.

En cuanto a la oferta de servicios, Bogotá garantiza exámenes clínicos de mama de manera anual para mujeres desde los 40 años, y mamografías cada dos años a mujeres entre los 50 y 69 años. Ambas pruebas están disponibles en la red pública y privada, y son gratuitas. Además, se promueve el autoexamen mensual de mama, una práctica recomendada para conocer el propio cuerpo y activar las alertas tempranas ante cualquier novedad, aunque no reemplaza la valoración médica profesional.

La Secretaría Distrital de Salud recuerda a la ciudadanía que para orientación sobre la detección del cáncer de mama está habilitada la Línea 137. El llamado es claro: no postergue su bienestar ni la consulta médica, ya que la atención y los exámenes no exigen trámites complejos ni intermediarios; basta con acercarse al centro de salud más cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los exámenes para detectar cáncer de mama en Bogotá y quiénes pueden hacerse la mamografía?

En Bogotá, la prevención del cáncer de mama contempla dos principales exámenes: el examen clínico de mama y la mamografía. El primero debe realizarse de forma anual a partir de los 40 años, mientras que la mamografía está dirigida a mujeres entre los 50 y 69 años, quienes deben practicársela cada dos años, según lo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud.

¿Qué son los Navegadores de Bienestar en el modelo MAS Bienestar de Bogotá?

Los Navegadores de Bienestar son equipos de profesionales que, bajo el modelo MAS Bienestar de la Secretaría Distrital de Salud, acompañan de manera integral a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama o cuello uterino y a sus familias. Su función es integrar lo sanitario, social y comunitario, facilitando la atención médica, el apoyo psicológico y social a lo largo del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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