Por: Portal Bogotá

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La medida conocida como pico y placa en Bogotá continuará vigente este martes 20 de octubre de 2026, lo que implica restricciones para la movilización de vehículos particulares y taxis en la ciudad, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta disposición busca mejorar la fluidez del tránsito y controlar el número de vehículos en circulación durante el día, permitiendo que solo ciertos automotores puedan transitar según el número final de su placa.

Para este día, de acuerdo con la información de la SDM, los vehículos particulares que tienen placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular por las vías de la capital colombiana. Por su parte, los taxis habilitados para transitar son aquellos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Es importante señalar que el horario de restricción varía según el tipo de vehículo: los automóviles particulares deben acatar la medida entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que los taxis lo harán de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Las personas interesadas en quedar exentas de la medida pueden registrarse en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y consultar el programa ‘Pico y Placa Solidario’. De acuerdo con la entidad, esta alternativa permite a los ciudadanos pagar un monto específico para circular sin restricción durante el día, y solo puede gestionarse a través de la plataforma oficial www.movilidadbogota.gov.co, haciendo el pago mediante el botón PSE. La SDM advierte que existen sitios web impersonando la gestión oficial, por lo que recomienda no confiar en otras páginas ni intermediarios para este trámite, verificando siempre que la operación se realice en el canal autorizado.

En resumen, este martes, los ciudadanos que no cumplan con los requisitos podrán exponerse a sanciones si no respetan el calendario y los horarios establecidos. La Secretaría Distrital de Movilidad recalca la importancia de informarse a través de los canales oficiales para evitar contratiempos y fraudes relacionados con el pico y placa en Bogotá.

¿Cuáles son los horarios y placas autorizadas por el pico y placa en Bogotá hoy?

En Bogotá, la medida de pico y placa para el martes 20 de octubre de 2026, según la Secretaría Distrital de Movilidad, establece que los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, y los taxis con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0 pueden circular; los horarios para particulares son de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para taxis es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

¿Cómo acceder al Pico y Placa Solidario en Bogotá de manera segura?

La única forma segura y oficial de adquirir el beneficio del Pico y Placa Solidario en Bogotá es a través del sitio web de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co), utilizando el botón PSE para realizar el pago; la entidad aclara que no existen intermediarios ni otras páginas autorizadas para este trámite y advierte sobre el riesgo de fraudes en portales no oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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