Por: Portal Bogotá

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Este martes 20 de octubre de 2026 se llevan a cabo varios cortes de agua en Bogotá y en el municipio vecino de Gachancipá, en Cundinamarca, debido a trabajos programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estas intervenciones tienen la finalidad de optimizar el suministro de agua en las localidades involucradas, buscando prevenir afectaciones futuras por posibles daños mayores en las redes de distribución y los dispositivos de suministro. Para llevar a cabo estos trabajos, es necesario suspender temporalmente el servicio en diversos sectores.

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En la capital, los cortes afectan distintas zonas. En la localidad de Suba, los barrios Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano, comprendidos entre la carrera 45 y la carrera 107, desde la calle 223 hasta la calle 242, tendrán suspensión del servicio a partir de las 10:00 a. m. durante 24 horas, por trabajos de empalme de redes de acueducto. De igual forma, en la localidad de Usaquén, los barrios Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental, comprendidos entre la carrera 7 y la carrera 14A, desde la calle 100 hasta la calle 116, experimentarán una suspensión desde las 10:00 a. m. por el mismo lapso, debido también a empalmes de redes.

En Usme, los barrios Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II y El Nuevo Portal II, que se encuentran entre la avenida carrera 8 este y la carrera 6A este, y de la avenida calle 110 sur a la calle 97B sur, estarán sin agua desde las 9:00 a. m. durante 24 horas para labores de mantenimiento preventivo. Asimismo, en la localidad de Bosa, varios barrios como El Paraíso Bosa, Bosanova, La Paz, San Pablo y otros de la zona sur también tendrán cortes de agua desde las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo, que impacta amplias áreas y diferentes tramos entre calles y carreras especificadas.

Fuera del perímetro urbano, el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, enfrentará una suspensión de agua a partir de las 11:00 a. m., por 24 horas, para realizar mantenimiento correctivo en la red, según información de la EAAB.

La EAAB recomienda a los usuarios tomar precauciones, como llenar tanques de reserva antes del corte, consumir agua almacenada en menos de 24 horas, usar el recurso de forma racional priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos, y recordar que se brindará servicio de carrotanques, especialmente para clínicas, hospitales y lugares de alta asistencia, los cuales podrán solicitarse a través de la línea específica de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán corte de agua el 20 de octubre de 2026?

De acuerdo con la EAAB, los sectores de Suba (Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano), Usaquén (Molinos Norte, Escuela de Infantería, Santa Ana Occidental), Usme (Puerta al Llano, El Portal del Divino, El Refugio, Portal Rural II, El Nuevo Portal II) y varios barrios de Bosa estarán sin el servicio durante 24 horas a partir de la mañana del 20 de octubre de 2026.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB para los cortes de agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja llenar reservorios previos al corte, consumir agua almacenada en menos de 24 horas, hacer un uso racional priorizando higiene y preparación de alimentos, y solicitar carrotanques para centros de alta afluencia a través de la línea Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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