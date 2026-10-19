Por: El Espectador

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En Bogotá, la situación de la violencia sexual contra menores de edad genera gran preocupación, especialmente después de conocerse los datos revelados por la Secretaría Distrital de Salud. Según las cifras presentadas en un debate de control político en el Concejo de Bogotá, entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 19.103 notificaciones de posibles casos de violencia sexual que afectan a niños, niñas y adolescentes, lo que representa más de 22 reportes diarios. Datos oficiales exponen que cerca de tres de cada cuatro notificaciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres, y solo durante 2025 se reportaron 7.721 casos sospechosos. Este alarmante panorama fue la base de los cuestionamientos surgidos en el debate, que pusieron en tela de juicio la efectividad de las actuales estrategias distritales en materia de prevención.

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De acuerdo con la información obtenida por El Espectador, el concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, hizo hincapié en que las acciones del Distrito parecen enfocarse más en el registro y la atención de casos, que en establecer resultados claros sobre el impacto y el alcance de la prevención. Durante su intervención, señaló la importancia de fortalecer la preparación de docentes, familias y entrenadores en la identificación de señales de alerta y situaciones de riesgo, incluyendo la actualización de procesos de verificación para el personal que trabaja directamente con menores.

También se discutió el estado de avance del Reporte Único de Casos, contemplado en la Meta 2102 del Plan Distrital de Desarrollo, cuya finalidad es mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información sobre violencia infantil. No obstante, durante el debate se solicitaron precisiones sobre la etapa de implementación de este sistema, su cobertura y el calendario de funcionamiento. Además, se insistió en que no basta con contar los reportes, sino que estos datos deben permitir una articulación más efectiva entre salud, educación, integración social y mujer, con miras a fortalecer las estrategias desde la primera infancia.

Las inquietudes se extienden al balance de recursos destinados a la prevención y a los indicadores que permitan evaluar la efectividad de los programas implementados. Se demandó a la Administración presentar resultados concretos sobre la inversión, la cobertura de los programas y los efectos reales en la reducción de riesgos. Hasta el momento, la Administración distrital no ha dado respuesta detallada ni ha presentado un balance verificable de los programas de prevención, lo que deja pendiente la perspectiva sobre la protección real de los menores frente a la violencia sexual en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras de violencia sexual contra menores en Bogotá según la Secretaría Distrital de Salud?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá registró 19.103 notificaciones de presunta violencia sexual hacia menores entre enero de 2024 y marzo de 2026. Estas cifras corresponden a reportes del sector salud y no necesariamente reflejan casos confirmados por la justicia, ya que un mismo caso puede ser reportado más de una vez. Cerca del 75 % de los casos involucran a niñas y adolescentes mujeres.

¿Qué es el Reporte Único de Casos y cuál es su función en la prevención de violencia sexual infantil?

El Reporte Único de Casos, contemplado en la Meta 2102 del Plan Distrital de Desarrollo, es una herramienta que busca integrar la información institucional sobre violencia contra menores de edad en Bogotá. Su objetivo principal no es solo registrar los casos, sino también mejorar la articulación entre entidades y orientar las acciones de prevención hacia los niños y adolescentes. Durante el debate, se cuestionó en qué etapa se encuentra su implementación y cómo facilitará la coordinación interinstitucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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