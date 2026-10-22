Una nueva y sorpresiva muestra de la ofensiva militar ordenada por el Gobierno Nacional se conoció este jueves 22 de octubre de 2026, luego de que la Presidencia de la República revelara un material audiovisual en el que el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella, imparte instrucciones directas vía radioteléfono al ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, para dar luz verde a una operación de bombardeo aéreo contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Cauca.

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De acuerdo con los detalles divulgados, la directriz presidencial se emitió pasada la 1:00 a. m. de este jueves, tras finalizar una larga jornada de consejo de ministros en la Casa de Nariño. El propio mandatario confirmó la autenticidad del registro a través de su cuenta personal en la red social X, donde enfatizó que la instrucción responde a una política de mano dura contra los grupos armados al margen de la ley.

“Este video fue grabado a la 1:00 de la madrugada, momento en el que autoricé una operación de bombardeo contra las estructuras narcoterroristas del ELN en el departamento del Cauca”, expresó el presidente.

En su pronunciamiento oficial, el jefe de Estado advirtió que la política de seguridad del Ejecutivo no contempla concesiones frente a las organizaciones insurgentes y que las tropas mantienen el despliegue operativo en la zona caucana para consolidar el control territorial y verificar los impactos tácticos del ataque.

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“¡En mi Gobierno no hay tregua contra el terrorismo! Nuestra Fuerza Pública tiene instrucciones claras de actuar con toda la contundencia y dentro del marco de la ley. Más tarde daré a conocer los resultados de esta operación militar”, recalcó el dignatario en sus redes sociales.

Este video fue grabado a la 1:00 de la madrugada, momento en el que autoricé una operación de bombardeo contra las estructuras narcoterroristas del ELN en el departamento del Cauca. ¡En mi gobierno no hay tregua contra el terrorismo! Nuestra Fuerza Pública tiene instrucciones claras de actuar con toda la contundencia y dentro del marco de la ley. Más tarde daré a conocer los resultados de esta operación militar. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

La ofensiva contra el ELN no se limitó al frente operativo en el suroccidente del país. De manera paralela, la Casa de Nariño reportó un asfixiante revés financiero propinado a las redes logísticas de la organización insurgente en el departamento de Vichada. Gracias a labores de inteligencia militar que demandaron varios días de infiltración y seguimiento, un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y con el respaldo de la DIAN permitió la incautación de 10 toneladas de coltán.

El mineral estratégico, que presuntamente pertenecería a la estructura criminal José Daniel Pérez Carreño del ELN, tenía como propósito ser sacado ilegalmente del territorio nacional con destino a mercados en Europa y Asia. Según estimaciones oficiales, el cargamento incautado superaría un valor comercial de 16.000 millones de pesos, recursos que habrían terminado ingresando a las arcas ilícitas del grupo armado para financiar la adquisición de armamento, explosivos y drones destinados a hostigar a la Fuerza Pública y amedrentar a las comunidades rurales.

Al respecto, el presidente De La Espriella enfatizó en la necesidad de desmantelar las fuentes de riqueza ilícita de los grupos armados:

“Con este golpe no solo asfixiamos sus finanzas criminales, también protegemos nuestros recursos naturales, defendemos el medioambiente y cerramos el paso al saqueo de las riquezas de nuestra Nación”.

El mandatario concluyó con un enfático mensaje sobre el control institucional del territorio:

“¡Se acabó la guachafita! No voy a permitir que sigan convirtiendo nuestros recursos naturales en armas contra los colombianos. Vamos a perseguirlos, quitarles hasta el último peso de sus negocios ilegales y recuperar el control de nuestro territorio”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.