El expresidente Iván Duque quitó peso a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno Nacional y la describió como un episodio menor que no compromete la estabilidad del Ejecutivo. Sus declaraciones se conocieron en el marco de una entrevista en Blu Radio en la que fue consultado sobre el momento político que atraviesa el país.

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Sobre la partida del funcionario, Duque fue directo: “Para mí eso sí es un ruido de hoy, pero no me parece nada trascendental, digamos, el cambio. Creo que los cambios se pueden dar”, afirmó el exmandatario, quien también subrayó que este tipo de movimientos son inevitables en cualquier administración.

El expresidente apeló a su propia experiencia para ilustrar su punto. Recordó que durante su gobierno también realizó ajustes en el gabinete durante el primer año, y que eso no impidió aprobar una agenda legislativa amplia que incluyó reformas fiscales, laboral, de las TIC y constitucional, además de seis proyectos anticorrupción, todo con el respaldo de una coalición que nunca se fracturó.

“Yo también hice cambios en el primer año de varios ministros. Traté de mantener continuidad, que fue una promesa de campaña, pero los ministros se pueden desgastar, bien sea por errores, o bien sea por el relacionamiento con algunos sectores, o bien sea también dentro de la misma relación con la cúpula del gobierno”, afirmó el expresidente Duque.

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“Siempre habrá tensiones con el Congreso, siempre habrá discrepancias, siempre habrá debate, y así funciona la política”, agregó, al desestimar la idea de que las fricciones entre el Ejecutivo y el legislativo sean necesariamente una señal de crisis de gobernabilidad.

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El exmandatario también aprovechó para reiterar su respaldo a la práctica de incorporar ministros técnicos, alejados de los cálculos electorales. Sostuvo que confiar carteras a representantes de sectores políticos “erosiona confianza” y “ayuda a alimentar conflictos dentro del gobierno”, por lo que llamó a privilegiar profesionales idóneos sobre figuras que respondan a “feudos o intereses políticos”.

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¿Qué antecedentes tiene Rodrigo Lara como ministro del Interior?

Rodrigo Lara fue designado como primer ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, cargo desde el cual debía gestionar las relaciones con el Congreso y articular la agenda legislativa del ejecutivo. Su salida fue calificada por algunos analistas como prematura, dado que se produjo en una etapa temprana de la administración.

¿Qué postura ha mantenido Duque frente a los gobiernos que lo han sucedido?

El expresidente ha expresado en distintas ocasiones su disposición a respaldar a los gobiernos de turno cuando coinciden con principios que él considera fundamentales, como la selección de funcionarios por mérito técnico. En esta entrevista reiteró ese aval al señalar que respalda al presidente en la búsqueda de “profesionales capaces, técnicos y conocedores” para las carteras ministeriales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.