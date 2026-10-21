Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En una jornada marcada por la agitación política y diplomática, fue designado Andrés Gregorio Duque Márquez como embajador de Australia bajo la administración de Abelardo de la Espriella. La noticia, dada a conocer la noche del miércoles 21 de octubre, resalta por el parentesco de Duque Márquez, hermano del expresidente Iván Duque, quien mantuvo una cercana relación con el actual mandatario durante los últimos años. La trayectoria de Andrés Duque se ha desarrollado en el ámbito legal, respaldado por su formación como abogado en la Universidad Sergio Arboleda y una maestría en asuntos internacionales del Externado. De acuerdo con información de El Espectador, su experiencia no es nueva en el servicio exterior; ocupó el cargo de tercer secretario en la embajada de la Ciudad del Vaticano durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, en 2022, la Presidencia de Iván Duque informó al mismo medio que Andrés Duque solía acompañar al presidente en sus viajes, aunque sin tener participación formal en reuniones oficiales.

Sigue a PULZO en Discover

Este reciente nombramiento se suma a otros movimientos dentro del cuerpo diplomático que involucran figuras cercanas a la administración y a partidos políticos aliados. Por ejemplo, Alberto Rafael Cepeda Sarabia, hermano del presidente del partido conservador Efraín Cepeda, fue asignado a la embajada de Italia, y figuras conservadoras también recibieron otros cargos estratégicos, como es el caso del excongresista Carlos Ramiro Chavarro, quien ocupará un alto puesto en la cartera que encabeza Omar Bula.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió dos decretos ordenando la supresión de las oficinas consulares honorarias en Porto Novo (Benín) y Sofía (Bulgaria). Según la Cancillería —citada por El Espectador—, desde agosto de 2020 y noviembre de 2023 respectivamente, ambas oficinas estaban vacantes. En el caso de Sofía, tras la renuncia de Rafael Alvarado Dimitrov, se evaluó la conveniencia de mantener la sede y se concluyó que correspondía cerrarla por falta de candidatos idóneos. De igual forma, en Porto Novo, luego de la cesación de funciones de Roger Antoine Tohoundjo, tampoco se recibió ninguna candidatura que cumpliera los requisitos legales, motivo por el cual también se determinó su cierre.

Las decisiones diplomáticas se producen en medio de cuestionamientos del llamado “Centro Político”, que elevó una carta pública al gobierno señalando dudas sobre las relaciones exteriores, incluyendo la relación con Estados Unidos, una eventual salida de la Corte Penal Internacional (CPI), y el manejo de iniciativas como la Franja y la Ruta propuesta por China. Además, la Cancillería, bajo órdenes del presidente De la Espriella, ordenó devolver al Patio de los Novios el nombre original de este espacio en la sede de la cartera, eliminado el denominado Patio Quintín Lame, una medida simbólica en medio de la tensa coyuntura política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue designado Andrés Gregorio Duque Márquez como embajador en Australia?

Según El Espectador, Andrés Gregorio Duque Márquez fue designado como embajador en Australia por la administración de Abelardo de la Espriella. Esta decisión responde a su experiencia previa en el sector diplomático y a su perfil profesional, pues es abogado y cuenta con una maestría en asuntos internacionales. Además, se ha destacado por haber trabajado anteriormente en la embajada de la Ciudad del Vaticano durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su relación familiar con el expresidente Iván Duque también ha sido un aspecto llamativo en la designación.

¿Qué significa la supresión de oficinas consulares honorarias en la diplomacia?

La supresión de oficinas consulares honorarias, de acuerdo con la información reportada por El Espectador, implica el cierre de sedes que no generan gastos para el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuya continuidad depende de la existencia de candidatos idóneos y necesidades estratégicas del país. En los casos de Porto Novo y Sofía, la falta de postulantes y el tiempo de vacancia justificaron la decisión de clausurarlas, un procedimiento fundamentado en estudios internos del ministerio.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.