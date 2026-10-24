Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, causó conmoción en el ámbito político luego de revelar, el miércoles 21 de octubre de 2026, una denuncia sobre presunta instrumentalización de 48 mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según Ríos, estas mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, conocidos como OPS, pero utilizadas con propósitos diferentes a los estipulados en sus funciones oficiales. Las contundentes afirmaciones del actual director del Dapre se dieron durante su presentación ante la Comisión Segunda del Senado, instancia en la que aseguró que este caso será trasladado a las autoridades judiciales para su respectiva investigación. Así lo informó El Nuevo Día, citando directamente la intervención de Ríos y los detalles presentados en la sesión legislativa.

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En su exposición, Ríos sostuvo que "el presidente tenía 48 mujeres que instrumentalizaba a punta de OPS", insinuando la existencia de un patrón sistemático de contratación irregular. Pese a la gravedad de los señalamientos, el funcionario optó por no dar a conocer públicamente la identidad de las mujeres involucradas ni mayores detalles sobre los contratos y supuestas pruebas. De acuerdo con lo informado, el director del Dapre manifestó que algunas de estas mujeres estarían dispuestas a exponer su versión de los hechos, aunque no se precisaron las condiciones o la naturaleza exacta de sus testimonios.

Además de la denuncia relacionada con las 48 mujeres, el director del Dapre lanzó críticas directas a la gestión interna de la Casa de Nariño bajo la administración de Petro. Ríos afirmó que su funcionamiento fue estructurado "para otra cosa diferente a gobernar", lo que intensificó la polémica alrededor del anterior mandato. A esto se sumaron cuestionamientos adicionales sobre la ejecución de recursos en zonas de ubicación temporal vinculadas al proceso de paz, donde, según el funcionario, se invirtieron 13.000 millones de pesos. Ríos pidió que la Contraloría General de la República investigue la correspondencia entre la cuantía de la inversión y el estado actual de las instalaciones.

Por ahora, se trata de denuncias expuestas públicamente y no de acciones judiciales en firme; las pruebas, contratos y la identificación de las supuestas víctimas no han sido divulgadas. La Fiscalía General de la Nación tendrá la tarea de determinar si existen fundamentos para abrir una investigación formal, mientras la opinión pública observa el desarrollo de este nuevo capítulo sobre posibles irregularidades en la gestión pasada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Carlos Ríos denunció el uso de contratos OPS en el gobierno de Gustavo Petro?

Carlos Ríos denunció que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios (OPS) y posteriormente instrumentalizadas, es decir, empleadas para propósitos ajenos a sus funciones originales. Según sus declaraciones en la Comisión Segunda del Senado, el objetivo de la denuncia es que las autoridades judiciales investiguen la posible utilización indebida de estas contrataciones durante la administración de Gustavo Petro.

¿Qué significa la sigla OPS en el contexto de la administración pública colombiana?

OPS significa "orden de prestación de servicios", un tipo de contrato frecuente en la administración pública de Colombia. Este mecanismo permite contratar personas para tareas puntuales y temporales, pero la denuncia de Carlos Ríos sugiere que estos contratos habrían sido usados de forma irregular para otros fines no relacionados con el objeto contractual inicial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.