Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez colombiano ordenó la detención preventiva de Juan Carlos Buriticá Suárez, de 21 años, quien es investigado por amenazar, a través de redes sociales, a Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, y a los integrantes de su familia. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, la captura del joven tuvo lugar en una urbanización de Pereira, Risaralda, tras el desarrollo de una investigación que inició luego de que se detectara un mensaje amenazante en redes sociales.

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La decisión judicial, registrada en video, muestra el momento en que el juez expuso los motivos por los cuales se determinó que Buriticá Suárez debía permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. Durante la audiencia, el juez indicó que no se encontraba una alternativa menos restrictiva que garantizara el cumplimiento de los propósitos del proceso, e hizo énfasis en que la decisión respondía también a una perspectiva de género, dado que los hechos habrían afectado específicamente a una mujer y su entorno familiar. Al conocer la medida, Buriticá Suárez adoptó una postura cabizbaja, manifestando gestos de preocupación. Por su parte, la defensa del joven apeló la decisión, lo que deja abierta la posibilidad de que sea revisada por un tribunal superior, de acuerdo con lo reportado en la audiencia.

Según la información de la Fiscalía, el caso se originó a partir de un mensaje anónimo, publicado el 18 de octubre de 2026, con amenazas directas contra la primera dama y su familia. A raíz de ello, las autoridades realizaron un allanamiento el 19 de octubre en la urbanización Santa Clara, donde se produjo la detención de Buriticá Suárez. Durante la diligencia fueron incautados equipos de cómputo, teléfonos celulares y ocho bolsas plásticas herméticas con marihuana, según confirmó Infobae.

En la audiencia, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, conforme al artículo 188E del mismo código. Estos cargos se soportan tanto en el hallazgo de las sustancias ilícitas como en los mensajes presuntamente intimidatorios. Es importante resaltar que la medida de aseguramiento decretada no constituye una condena definitiva; Buriticá Suárez mantiene la presunción de inocencia y será la justicia la que determine su responsabilidad al finalizar el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía acusa a Juan Carlos Buriticá Suárez de amenazas contra la primera dama?

La Fiscalía General de la Nación lo señala principalmente por supuestos mensajes publicados en redes sociales desde una cuenta anónima, en los que se habrían proferido amenazas contra la vida e integridad de Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, y su familia. El allanamiento y la investigación posterior permitieron la captura del joven y la incautación de elementos de interés para el caso, como equipos electrónicos y marihuana.

¿Qué medidas adoptó el juez tras las amenazas recibidas por la primera dama?

El juez encargado del caso determinó que la medida más efectiva era la privación de la libertad de Juan Carlos Buriticá Suárez, por considerar que no existía otra menos restrictiva que garantizara el buen desarrollo del proceso. Además, esta decisión judicial incluyó una perspectiva de género, dada la naturaleza de la amenaza contra una mujer y su núcleo familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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