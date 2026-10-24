Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La Antena’ fueron capturados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Rovira, Tolima. La investigación señala que Luz Marina Rivas Bonilla, César Augusto Rivas Bonilla, Johnatan Steven Morales Marroquín y Juan Camilo Torres Ayala harían parte de una organización dedicada al tráfico local de estupefacientes. De acuerdo con la Fiscalía, este grupo operaba en Rovira entre febrero y septiembre de 2026, lapso durante el cual habrían distribuido y vendido principalmente cocaína y sus derivados en distintos puntos del municipio.

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Según las autoridades, la presunta actividad delictiva se concentraba fundamentalmente en los barrios La Antena y Santander, así como en parques, zonas deportivas, varios establecimientos comerciales y otros lugares públicos concurridos de Rovira. El material probatorio indica que los integrantes del grupo contaban con roles bien definidos dentro de la estructura: expendio de estupefacientes, vigilancia de los lugares utilizados como puntos de venta, administración del dinero generado por las ventas y labores de alerta para advertir sobre la presencia de uniformados o personal de las autoridades.

La Fiscalía sostiene que uno de los procesados era el encargado de coordinar todo lo relacionado con el almacenamiento, pesaje y dosificación de las sustancias, así como el suministro a los demás miembros, quienes presuntamente cumplían la función de expendedores. Las capturas se concretaron en el marco de cuatro diligencias de registro y allanamiento, en cuyo desarrollo se hallaron varias dosis de bazuco. La información recopilada fue clave para entender el funcionamiento de este grupo, pues revela la existencia de una estructura que no solo se ocupaba de la venta directa de drogas, sino también del control, organización y protección de sus rutas de distribución en el municipio.

Tras la captura, un fiscal de la Seccional Tolima imputó a los detenidos, atendiendo las presuntas responsabilidades individuales, por delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles. Aunque ninguno aceptó cargos, un juez determinó que deben permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso. La Fiscalía enfatizó que, por ahora, las personas vinculadas mantienen la presunción de inocencia y su responsabilidad final será definida por un juez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la operación policial contra ‘La Antena’ en Rovira, Tolima?

Según lo reportado por la Fiscalía General de la Nación, la acción policial incluyó cuatro registros y allanamientos en los que se logró la captura de los cuatro presuntos integrantes, además del hallazgo de varias dosis de bazuco. Este procedimiento permitió obtener evidencia sobre la posible organización y roles internos de la estructura, así como su impacto en diferentes sectores de Rovira.

¿Por qué delitos fueron judicializados los presuntos miembros de ‘La Antena’ en Tolima?

La Fiscalía Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles, basándose en su presunta participación y funciones dentro del grupo. Aunque los señalados no aceptaron los cargos, actualmente se encuentran bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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