Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Un grupo de cerca de 60 propietarios de apartamentos en un edificio ubicado en el sector sur de Cali atraviesa una compleja situación después del terremoto que los obligó a desalojar sus viviendas. Según la información recopilada por 90 Minutos, tras la emergencia, la estructura fue declarada en alto riesgo y permanece completamente desocupada e inhabitable. A pesar de ello, los residentes han tenido que enfrentar un inconveniente adicional: aún están recibiendo mes a mes facturas por los servicios públicos, cuyos valores fluctúan entre 300.000 y 900.000 pesos, sin que haya consumo de agua ni energía.

Sigue a PULZO en Discover

Los testimonios de los afectados dan cuenta del agotamiento e incredulidad ante la respuesta recibida por parte de Emcali, la empresa encargada de los servicios públicos en la ciudad. Víctor Victoria, uno de los propietarios de los apartamentos en las Torres de Bugambilias del barrio Colseguros, explicó que es el único ocupante de su vivienda y que su cobro ya suma 509.000 pesos. De acuerdo con su relato, la empresa sostiene que no ha podido suspender los servicios y que actualmente realiza los cobros con base en promedios históricos, lo que considera insólito, ya que hace más de dos meses y medio nadie habita el edificio. Para él, de continuar esta tendencia, la factura podría llegar al millón de pesos en poco tiempo.

Otra de las voces que manifiestan inquietud es la de Wilder Ospina, también propietario en las Torres de Bugambilias. Él afirma que han hecho todos los trámites necesarios para suspender los servicios, pero los recibos no cesan. Además, relata que reciben amenazas de corte del servicio y de cobros adicionales por reconexión, aunque el lugar sigue desierto. Según su testimonio, tampoco han recibido ayuda alguna de parte del Estado o de las autoridades departamentales, solo el cobro persistente de los servicios públicos.

A pesar de que figuran dentro del censo de damnificados por el sismo, los propietarios señalan que aún esperan recibir el apoyo anunciado para afectados por desastres naturales. Por su parte, Emcali prometió analizar cada caso de manera individual para encontrar una solución a los cobros injustificados, mientras el edificio continua vacío.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué siguen cobrando servicios públicos en apartamentos desalojados por el terremoto en Cali?

De acuerdo con lo narrado por los propietarios y citado por 90 Minutos, Emcali no ha logrado suspender formalmente los servicios en los apartamentos desalojados y realiza los cobros con base en promedios de consumo previos a la emergencia. La empresa argumenta dificultades técnicas para tramitar la suspensión total, pese a la inactividad y desocupación total del edificio declarado en alto riesgo.

¿Qué trámites deben hacer los propietarios para la suspensión de servicios públicos después de un sismo?

Según los testimonios recogidos por 90 Minutos, los residentes afectados ya han gestionado la solicitud de suspensión de servicios ante Emcali. Sin embargo, recomiendan presentar la solicitud formalmente y dar seguimiento a cada caso de manera individual, ya que la empresa apenas se comprometió a revisar cada situación para intentar solucionar los cobros por consumos inexistentes mientras el edificio permanece inhabitado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.