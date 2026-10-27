Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali enfrenta actualmente un gran desafío: encontrar soluciones para la atención de las personas que viven en situación de calle, quienes se han desplazado del centro de la ciudad, concretamente de Ciudad Paraíso, hacia barrios pertenecientes a las comunas 3 y 9. Según indicó la secretaria de Participación Ciudadana, Juana Cataño, la administración municipal está concentrando sus esfuerzos en habilitar un amplio espacio en el barrio San Nicolás que permita atender a la mayor cantidad posible de personas en esta condición. Esta iniciativa contaría, además, con el apoyo de una organización no gubernamental que tiene experiencia en la atención de poblaciones vulnerables.

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En declaraciones citadas por el Noticiero 90 Minutos, Juana Cataño explicó que la administración “se ha especializado en acondicionar un espacio en el barrio San Nicolás de atención clínica con la intención de hacer una recuperación que trasciende las medidas que se toman usualmente”. Esto quiere decir que se busca no solo satisfacer necesidades inmediatas, sino también ofrecer un acompañamiento integral a largo plazo, desde la salud hasta el proceso de resocialización.

La funcionaria señaló que se estima que en Cali hay aproximadamente 10.000 personas en situación de calle, lo cual representa uno de los principales retos para la ciudad. Cataño enfatizó la complejidad de esta tarea, ya que la atención a esta población debe ser voluntaria y la administración no está autorizada a obligar a nadie a permanecer en estos espacios. De acuerdo con la norma y como estipula la Constitución, se trata de una población vulnerable y protegida, por lo tanto, “es un proceso dentro del marco de la norma, es un proceso voluntario, al que no podemos obligar al habitante de calle”, dijo la secretaria de Participación Ciudadana.

La estrategia propuesta por la alcaldía incorpora servicios clínicos y un enfoque de atención en salud, teniendo en cuenta que parte de esta población enfrenta problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y necesita acompañamiento médico y psicosocial. La secretaria Cataño resaltó: “es un acompañamiento clínico, bien sea de desintoxicación y de restitución de sustancias psicoactivas; lo cual implica una internación”. De esta manera, la administración busca avanzar de manera progresiva en la atención de las personas que viven en las calles, aunque su participación en los programas dependerá siempre de su aceptación voluntaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas en situación de calle hay en Cali según la alcaldía?

De acuerdo con las declaraciones de la secretaria de Participación Ciudadana, Juana Cataño, y según información citada por el Noticiero 90 Minutos, la ciudad de Cali cuenta con un estimado de 10.000 personas en situación de calle. Este dato refuerza la magnitud del reto que enfrenta la administración municipal en la búsqueda de soluciones efectivas e integrales para esta población vulnerable.

¿En qué consiste la atención clínica y acompañamiento social que plantea Cali para personas en situación de calle?

Según la secretaria Juana Cataño, el plan impulsado por la alcaldía de Cali incluye un acompañamiento clínico para desintoxicación y restitución de sustancias psicoactivas, lo que implica una internación. Además, se prevé el apoyo de una organización no gubernamental y asistencia médica y psicosocial. Todo este proceso es voluntario y se configura dentro del marco normativo, respetando la protección constitucional de esta población.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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