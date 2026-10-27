Por: Noticiero 90 minutos

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La movilidad en Cali experimenta modificaciones relevantes este miércoles 28 de octubre, cuando la medida de restricción conocida como pico y placa se aplica a los vehículos particulares cuyas placas concluyen en 3 y 4. Según la información de la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción regirá durante toda la jornada, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, sin pausa. Esta decisión forma parte del esquema de rotación instalado para el segundo semestre de 2026, cuyo objetivo es organizar el flujo vehicular y enfrentar los problemas de congestión en la ciudad.

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De acuerdo con el esquema oficial divulgado por la Secretaría de Movilidad de Cali, la distribución semanal del pico y placa determina que los lunes la prohibición corresponde a placas terminadas en 9 y 0, los martes en 1 y 2, miércoles en 3 y 4, jueves en 5 y 6, y viernes en 7 y 8. El anuncio realizado por la autoridad de tránsito aclara, además, que la medida iniciará con una etapa pedagógica del 1 al 3 de julio y que la imposición de comparendos comenzará a partir del 6 de julio, como se comunicó en el perfil oficial de la entidad en la red social X.

Es importante que los ciudadanos caleños y quienes visitan la ciudad tomen precauciones: las sanciones por infringir la restricción pueden alcanzar una multa de quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). No obstante, la normativa contempla un conjunto de excepciones señaladas de forma explícita. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, quedan exentos de la medida los vehículos de emergencia, socorro, oficiales, diplomáticos, consulares, híbridos y eléctricos, así como los destinados al transporte de personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Adicionalmente, las motocicletas no están cobijadas por esta restricción, lo que facilita la movilidad de un sector importante de conductores en la ciudad.

Para quienes necesiten desplazarse durante estas franjas horarias sin estar dentro de las excepciones, existe la posibilidad de optar por el pago de la Tasa por Congestión, lo que permite circular sin limitaciones durante los días y horarios en los que opera el pico y placa. La recomendación principal de la Secretaría de Movilidad es consultar oportunamente el número de placa y las condiciones de la restricción antes de salir de casa, con el fin de evitar inconvenientes o sanciones en la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las placas que tienen pico y placa este miércoles en Cali?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción de este miércoles 28 de octubre aplica para los vehículos particulares cuyas placas terminan en 3 y 4, en horario de 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche sin interrupción.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción de pico y placa en Cali?

Están exentos de la medida los vehículos de emergencia, oficiales, diplomáticos, consulares, híbridos, eléctricos y aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos. Las motocicletas también quedan fuera de la restricción, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.