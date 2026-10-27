Por: El Espectador

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En un panorama político marcado por el avance de la extrema derecha, Colombia y otros países enfrentan el reto de plantear propuestas alternativas que ofrezcan respuestas reales a los problemas sociales actuales. De acuerdo con el análisis presentado, el auge de movimientos inspirados en ideologías como el nazismo, el falangismo y el fascismo, sumados a reminiscencias de la Santa Inquisición —institución condenada públicamente por la Iglesia Católica en la “jornada del Perdón” durante el Jubileo del año 2000—, configura un contexto preocupante. Frente a ello, la necesidad de una agenda política novedosa se vuelve urgente.

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En el caso colombiano, el gobierno actual, encabezado por Abelardo de La Espriella, ha sido señalado de gestionar con mediocridad el paulatino recorte y reducción de derechos ciudadanos. Tal situación exige una reacción de la oposición, que no debe limitarse a la queja, sino canalizar toda su energía en propuestas que ofrezcan soluciones. Sin embargo, las pugnas de ego dificultan este proceso, en un momento en que la democracia es frágil y la Constitución de 1991 muestra signos de desgaste.

Las críticas al gobierno se intensifican porque, según el texto, afecta intereses económicos, políticos y sociales mediante una aparente batalla cultural destinada a borrar la memoria histórica y eliminar avances reconocidos, como los derechos reproductivos de las mujeres, derechos de la población LGBTQ y la libertad de movilización social. Esto pone en tela de juicio el respeto por la Constitución y el acuerdo básico de convivencia.

En respuesta, diversos sectores del movimiento social han tomado la iniciativa saliendo a las calles, rebasando en algunos casos a los partidos políticos. Esta dinámica muestra el profundo descontento social. Sin embargo, la pregunta central sigue siendo: ¿qué tipo de propuestas pueden canalizar y transformar ese desencanto en cambios efectivos? Los partidos democráticos tienen la función de ser puentes entre ciudadanía y Estado, pero si el gobierno deja de respetar los compromisos democráticos y la ley, surge la discusión sobre mecanismos de revocatoria o consulta popular, como lo establece la Ley 134 de 1994, aunque no incluya al presidente.

El Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, citado en el texto, subraya la importancia de que los derechos económicos, políticos y sociales coexistan en condiciones que promuevan libertades reales. En este contexto, la oposición debe ir más allá del papel parlamentario y actuar desde lo local y global, especialmente cuando las amenazas y los retrocesos provienen de fuerzas coordinadas a nivel internacional.

Frente al avance del miedo y el oscurantismo, el reto para la sociedad es asumir una revolución personal y colectiva que supere la polarización y apueste por propuestas racionales, que representen de verdad los intereses de todos. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad donde la pluralidad y la memoria sean respetadas como patrimonio común.

¿Cuáles son las principales críticas al gobierno de Abelardo de La Espriella según el texto?

Las principales críticas al gobierno de Abelardo de La Espriella en el texto están centradas en el recorte gradual de derechos económicos, sociales y políticos que afectan a diversos sectores, como mujeres, población LGBTQ y trabajadores. Además, el texto señala que el gobierno busca borrar la historia y obstaculiza la movilización social, erosionando así la democracia y vulnerando el pacto constitucional.

¿Qué significa el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos citado en el texto?

El Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, citado en el artículo, es un acuerdo internacional adoptado en 1966 que destaca la importancia de garantizar tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo que la libertad y el bienestar de las personas solo pueden lograrse cuando se crean condiciones que permitan gozar plenamente de todos estos derechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.