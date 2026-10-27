Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Colombia se prepara para recibir a más de 300 soldados estadounidenses que llegarán al país con el fin de participar en ejercicios militares conjuntos, centrados especialmente en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y los retos que representan los sistemas aéreos no tripulados. Así lo comunicó este lunes el Ejército Nacional de Colombia, según información de Noticias Caracol. Los militares estadounidenses arribarán al fuerte militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo, Cundinamarca, donde se llevará a cabo la cuarta edición del ejercicio de entrenamiento denominado 'Vanguardia del Sur 2026', cuyo desarrollo se extenderá hasta el 11 de noviembre.

Sigue a PULZO en Discover

Durante estas jornadas, miembros del Batallón Contra el Narcotráfico No 1 del Ejército colombiano compartirán y compararán tácticas, técnicas y procedimientos con soldados de infantería ligera pertenecientes a un batallón de montaña del Ejército estadounidense. De acuerdo con el reporte, el trabajo en equipo permitirá a ambas fuerzas evaluar sus capacidades de operación conjunta, coordinación de maniobras y toma de decisiones en escenarios de alto riesgo e importancia estratégica.

El entrenamiento iniciará este viernes 30 de octubre, con un simulacro de evacuación aeromédica. La operación simulada partirá desde Tolemaida y tendrá como destino las instalaciones de la Escuela de Caballería en Bogotá, utilizando aeronaves y equipos médicos especializados. Según el comunicado del Ejército colombiano, el propósito central de este ejercicio es verificar cómo el personal médico de ambas fuerzas aplica los procedimientos de atención y primeros auxilios para auxiliar a una persona herida en una zona donde se sospecha la presencia de minas.

La llegada de los militares estadounidenses ocurre en medio de una fase de fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, marcada como prioridad en la agenda bilateral desde que el presidente Abelardo de la Espriella asumió el poder el 7 de agosto, de acuerdo con Noticias Caracol. La cooperación en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico se ha identificado como uno de los ejes centrales de dicho acercamiento.

En este contexto, De la Espriella formalizó la entrada de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca reforzar la colaboración regional para enfrentar el narcotráfico y combatir a las organizaciones criminales. Este acercamiento también se evidenció el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió en Barranquilla con el presidente colombiano, lo cual fue el primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos desde el inicio de la administración actual. De esta reunión surgieron los llamados Acuerdos de Barranquilla, que establecen como uno de sus ejes principales la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consisten los ejercicios militares 'Vanguardia del Sur 2026' entre Colombia y Estados Unidos?

Los ejercicios militares denominados 'Vanguardia del Sur 2026' consisten en la realización de entrenamientos conjuntos entre fuerzas especiales de Colombia y Estados Unidos, enfocados en áreas como la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y la respuesta a amenazas provenientes de sistemas aéreos no tripulados. Según el Ejército Nacional de Colombia, incluyen simulacros de operaciones como evacuaciones aeromédicas y el intercambio de tácticas y procedimientos para fortalecer la cooperación y la capacidad de acción conjunta.

¿Cuál es el objetivo de la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas?

La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas tiene como propósito principal reforzar la colaboración regional en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, esta iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump promueve la cooperación y la coordinación entre países para enfrentar estos desafíos de manera más efectiva.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.