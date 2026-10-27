El debate sobre el costo de la vida y la movilidad en Bogotá volvió a encenderse tras revelarse los primeros estimativos sobre el valor que pagarán los usuarios por el servicio de TransMilenio de cara al año 2027. La discusión, que suele intensificarse al cierre de cada anualidad, pone bajo la lupa las finanzas de los hogares capitalinos ante los posibles ajustes económicos que planea la administración distrital para garantizar la sostenibilidad operativa del sistema de transporte masivo.

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La información sobre las proyecciones tarifarias fue difundida públicamente por la concejala Diana Diago, quien elevó un derecho de petición a la entidad para conocer los cálculos que se manejan en los despachos oficiales. De acuerdo con la respuesta institucional entregada a la cabildante, el Distrito contempla por ahora cuatro alternativas diferentes de incremento que oscilan entre los 250 y los 400 pesos colombianos aplicados sobre la tarifa actual, fijada en 3.550 pesos.

Los escenarios financieros estudiados por las autoridades plantean distintas variaciones que modificarían directamente el bolsillo de los ciudadanos. En la primera alternativa, que contempla un incremento de 250 pesos, el pasaje pasaría de 3.550 a 3.800 pesos. Una segunda opción, basada en un alza de 300 pesos, ubicaría la tarifa en 3.850 pesos. Por su parte, el tercer escenario propone un incremento de 350 pesos para situar el costo del pasaje en 3.900 pesos, mientras que la cuarta y última alternativa proyecta un aumento de 400 pesos, lo que dejaría la tarifa en 3.950 pesos, quedando a tan solo cincuenta pesos de la barrera simbólica de los 4.000 pesos.

A pesar de la revelación de estas cifras en las plataformas digitales de la cabildante, desde la administración distrital se ha aclarado que los valores corresponden exclusivamente a proyecciones técnicas que están bajo análisis y no representan una decisión definitiva adoptada por la Alcaldía Mayor. El valor final que regirá a partir de enero de 2027 dependerá de un estudio riguroso sobre los costos de operación, el comportamiento de la inflación, el déficit financiero del sistema y los recursos requeridos para mantener la viabilidad de la red de transporte.

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Ante este panorama, la concejala Diana Diago cuestionó la viabilidad de un nuevo reajuste tarifario y advirtió sobre el impacto negativo que tendría en el presupuesto mensual de las familias bogotanas. La funcionaria señaló que los sectores de ingresos medios y bajos son los más golpeados por estas alzas sostenidas, debido a que destinan un porcentaje considerable de sus recursos al pago de pasajes para desplazarse cotidianamente por la ciudad. Entre tanto, los ciudadanos deberán esperar los anuncios oficiales del Distrito para conocer el valor exacto que se cobrará en las estaciones y portales del sistema a partir del próximo año.

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