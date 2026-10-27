Por: Portal Bogotá

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La administración de Bogotá ha anunciado nuevas restricciones para la circulación de motocicletas durante la celebración del Halloween de este año, con el objetivo de mantener la seguridad, proteger la vida de los ciudadanos y prevenir accidentes viales. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, estas medidas han sido definidas en respuesta a las altas cifras de siniestros fatales que se presentan especialmente en los principales corredores de la ciudad en estas fechas.

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Según lo indicado por María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, la intención primordial es garantizar que los niños y niñas puedan regresar seguros a casa y disfrutar la celebración en familia. Por esta razón, hay dos restricciones principales para motocicletas durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, así como del 1 y 2 de noviembre, extendiéndose hasta las primeras horas del martes 3 de noviembre de 2026.

La primera medida prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante ("parrillero") entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente a lo largo de toda la ciudad. Paralelamente, la segunda disposición restringe el tránsito de motocicletas en 19 corredores viales estratégicos entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. Ambos controles buscan disminuir el riesgo de accidentes, considerando que las principales vías, como la autopista Norte, la autopista Sur, la NQS, la avenida Boyacá y otras, concentran el mayor número de siniestros fatales en estos periodos, según lo subrayó la secretaria de Movilidad en declaraciones recogidas por el portal oficial de la ciudad.

El incumplimiento de estas restricciones será sancionado con una multa de $633.200, de acuerdo con la información publicada en la página de Movilidad Bogotá. No obstante, existen excepciones para motocicletas vinculadas a la fuerza pública, organismos de seguridad, servicios de emergencia, empresas de vigilancia (con acreditación), motocicletas que transporten personas en condición de discapacidad, empresas de servicios públicos y mensajería, así como vehículos diplomáticos y aquellos relacionados al Sistema Integrado de Transporte Público, siempre que sus ocupantes cumplan con las exigencias de identificación oficial y la acreditación requerida.

Estas acciones buscan disminuir las cifras de siniestros durante una época de alta movilidad y contribuir al bienestar de la ciudadanía. Las autoridades han hecho un llamado reiterado a la colaboración de todos los sectores para que la celebración de Halloween transcurra en paz y sin incidentes graves, enfatizando la importancia de la prevención y la responsabilidad en las vías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios de restricción para motocicletas en Halloween 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la restricción para motocicletas con acompañante aplica desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. y otra para la circulación de motocicletas en 19 corredores viales, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre. Ambas finalizan el 3 de noviembre en la mañana.

¿Qué motocicletas están exceptuadas de las restricciones por Halloween en Bogotá?

Según la información oficial, las excepciones incluyen vehículos de la fuerza pública, organismos de seguridad, emergencia y socorro, servicios de salud, vigilancia privada acreditada, motocicletas que transporten personas con discapacidad, servicios públicos domiciliarios, carros diplomáticos, del Sistema Integrado de Transporte Público y de empresas de mensajería o domicilios debidamente identificados y acreditados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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