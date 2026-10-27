Por: El Espectador

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Entre el 28 y el 31 de octubre de 2026, Bogotá albergará la vigésima edición del Festival de Libros para Niños y Jóvenes (Festival LIJ), una cita central en el calendario cultural colombiano bajo el lema "Donde nacen las preguntas". Organizado por la Cámara Colombiana del Libro y Idartes, el festival se divide en dos momentos clave: un seminario académico y una jornada comunitaria descentralizada.

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Los primeros días estarán dedicados a un seminario de formación en mediación, edición y promoción de lectura llamado “Preguntar para comprender el mundo”. Según la programación, participarán 19 expertos nacionales y 15 promotores regionales, contando con el apoyo de instituciones como Asocajas y el Banco de la República. El escritor e ilustrador brasileño Roger Mello, ganador del Premio Hans Christian Andersen 2014, será el invitado especial para abrir el evento en la Academia Colombiana de la Lengua. Además, se celebrarán recorridos por librerías, actividades en la sede de IBRACO y jornadas dedicadas a la construcción de comunidades lectoras.

La jornada familiar y comunitaria del sábado 31 de octubre descentralizará la programación extendiéndose a lugares como el Parque El Brasil, la librería La Verbena y el Bronx Distrito Creativo, junto a talleres en más de 20 librerías y los 95 Paraderos Paralibros Paraparques de BibloRed.

Adriana Ángel, directora de la FILBo y líder del festival, remarca que este tipo de escenarios reflejan la importancia creciente de la literatura infantil y juvenil (LIJ) en el panorama editorial. De acuerdo con la directora, el éxito actual es resultado de años de dedicación de autores, editoras, libreras y mediadoras, abriendo camino a lectores activos que buscan en los libros una herramienta de interpretación del mundo. Ángel enfatiza en la necesidad de políticas públicas estables, como el programa “Leer es mi cuento”, y destaca la labor colectiva de familias, bibliotecas y librerías para garantizar que la formación lectora sea continua y comunitaria.

Las voces participantes como Rosa Milena Rovira, Paula Guerra, Valeria Mira, Eduardo Durán, Alejandra Jaramillo y Carmen Elisa Acosta, subrayan la relevancia de descentralizar la lectura, reconocer su carácter simbólico y fortalecer la exploración artística y creativa desde la literatura infantil y juvenil. A la vez, reconocen el papel de nuevas plataformas digitales, invitando a propiciar el diálogo entre las experiencias digitales y el libro físico, sin desplazar el valor del objeto como espacio de encuentro y diálogo intergeneracional.

Desde la mirada de Yolanda Reyes, el Festival es una oportunidad de pensamiento crítico y conexión profunda, donde la literatura infantil y juvenil no se limita a una edad específica, sino que articula saber, imaginación y sensibilidad. Así, el Festival LIJ no solo celebra la creación artística, sino que reivindica el lugar central de la Literatura infantil y juvenil en la formación de lectores, creadores y ciudadanos activos en la cultura colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del Festival de Libros para Niños y Jóvenes en Colombia?

El Festival LIJ tiene un papel protagónico en el impulso de la literatura infantil y juvenil (LIJ) dentro del país, según la directora de la FILBo, Adriana Ángel. Este evento sirve como plataforma para consolidar comunidades de lectores, integrar esfuerzos de familias, bibliotecas y librerías, y descentralizar el acceso a la lectura y la cultura, ratificando la literatura infantil y juvenil como motor de transformación social y cultural en Colombia.

¿Cómo influye la literatura infantil y juvenil en el desarrollo de lectores críticos y creativos?

De acuerdo con testimonios recogidos en el festival, la literatura infantil y juvenil es fundamental para cultivar la imaginación, la sensibilidad y el pensamiento crítico desde la primera infancia. Las experiencias compartidas por autoras, editoras y mediadoras destacan que los libros para niños y jóvenes permiten comprender que la realidad es diversa, fortalecen la autonomía y la participación, y abren la puerta a una formación intergeneracional que reconoce tanto la tradición como la innovación en la lectura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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