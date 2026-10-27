Por: El Espectador

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Mariana Enríquez, reconocida escritora argentina, estuvo en Barcelona presentando su nuevo ensayo titulado 'Conversación con la oscuridad'. En este libro, que lleva por subtítulo 'Teorías, intuiciones y escritura del miedo', Enríquez construye una cartografía personal del terror contemporáneo a partir de su experiencia y mirada latinoamericana y generacional, según señaló en rueda de prensa, declaraciones citadas por El País de España.

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La autora reconoció que no puede precisar con exactitud el origen de su "obsesión" por el terror, aunque sugiere que quizá surja de la frustración de no poder ver fantasmas, algo que fascina a miembros de su familia pero que, según relata ella misma, no ha experimentado. "Creo que todo empieza en la infancia y con los mitos guaraníes. Eso, sumado a la mitología griega, especialmente todo lo que tenía que ver con monstruosidades", explicó, resaltando cómo en su entorno cultural la relación con los muertos y las historias de fantasmas forma parte de lo cotidiano.

'Conversación con la oscuridad', publicado por Páginas de espuma, no está dividido en capítulos tradicionales sino en "vértebras", en homenaje al subgénero denominado 'body horror', caracterizado por el uso de transformaciones corporales inquietantes, temática que le atrae especialmente. Este ensayo es fruto de una genealogía personal que Enríquez fue desarrollando a partir de sus investigaciones sobre el miedo realizadas mientras alternaba la escritura con el periodismo cultural y la docencia.

La autora de ‘Nuestra parte de noche’ y de varios libros de cuentos explora en este libro el espacio, el tiempo, la subjetividad, los cuerpos y el trauma, temas recurrentes en su obra. Enríquez explicó que siempre se sintió atraída por el gótico y el terror, e incluso por manuales de espiritismo. Subrayó la estructura del libro como un "gran mapa", lleno de referencias que van desde ‘La historia interminable’ hasta ‘El exorcista’, pasando por la Biblia y relatos demoníacos o de matanzas de inocentes.

Enríquez también reflexionó sobre cómo el terror latinoamericano se diferencia del europeo, ya que no depende de castillos o elementos góticos tradicionales, sino que se alimenta de los mitos, el folclore y las historias violentas de la región. Al respecto, señaló: "El gótico es un género que, para contar ciertas persistencias de la memoria de América Latina, ciertas violencias y narrativas de esos pueblos originarios que, en su momento, fueron suprimidas, puede ser muy útil".

Al hablar de su recorrido literario, compartió que aunque siempre quiso escribir terror, sus primeros intentos no fueron satisfactorios. Tras experimentar con el realismo y releer a autores como Stephen King y Edgar Allan Poe, llegó a desarrollar un estilo propio que conecta el miedo con sus vivencias y el contexto de Argentina, lo que terminó definiendo su voz narrativa.

¿Cómo aborda Mariana Enríquez el terror en la literatura latinoamericana?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por El País de España, Mariana Enríquez argumenta que el terror en la literatura latinoamericana está profundamente influenciado por el folclore y las historias propias de la región. Para ella, el gótico puede ser una herramienta para explorar memorias, violencias y narrativas vinculadas a los pueblos originarios, alejándose de los elementos europeos tradicionales como castillos y centrándose en aspectos más propios y cotidianos de América Latina.

¿Qué significa el término ‘body horror’ mencionado en el libro de Enríquez?

El ‘body horror’ es un subgénero dentro del terror que se caracteriza por la representación de transformaciones corporales inquietantes o grotescas. En el libro 'Conversación con la oscuridad', Enríquez utiliza la metáfora de las ‘vértebras’ para estructurarlo, rindiendo así homenaje a este tipo de terror que le atrae y que influye en su manera de abordar el miedo y el cuerpo humano en su obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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