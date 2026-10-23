Una pregunta que parecía sencilla terminó dejando sorprendido a un influencer argentino que salió a las calles de Ciudad de México. El creador de contenido conocido como ‘Iván Latam’ quiso conocer cuál era, para los mexicanos, el “peor acento” de Latinoamérica, pero las respuestas no fueron las que esperaba.

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“¿Para la gente de México, cuál es el peor acento de Latinoamérica?”, consultó el influencer. Las personas entrevistadas mencionaron diferentes países, pero Argentina terminó apareciendo repetidamente como la opción favorita para esa particular clasificación.

Una de las entrevistadas fue especialmente contundente al hablar sobre la forma de hablar de los argentinos. La mujer afirmó: “El argentino es horripilante, espantoso”. También hizo referencia, en tono de broma, al conocido “che”, una expresión asociada con la manera de hablar de ese país.

Aunque también aparecieron respuestas que mencionaban a Venezuela, Chile, Ecuador y Perú, el acento argentino terminó llevándose la mayor cantidad de comentarios. El resultado tomó por sorpresa al creador de contenido, quien continuó preguntando las razones detrás de esa opinión.

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Una joven explicó su elección señalando algunas diferencias del español utilizado en Argentina. “Es raro y diferente. Hay palabras que no tienen sentido. Cuando se refieren a alguien, dicen: ‘Oye, vos’. ¿Por qué no le dices ‘oye, tú’ en vez de ‘vos’?”, manifestó.

La situación llegó a uno de los momentos más llamativos cuando una mujer aseguró que prácticamente todo el país tendría la misma opinión. “Todo México te va a decir el argentino”, le dijo al influencer.

La respuesta provocó otra reacción de ‘Iván Latam’, quien respondió: “No soy bienvenido en Ciudad de México”. Sin embargo, la mujer rápidamente hizo una aclaración que cambió el sentido de la conversación: “Tú sí, el acento no”.

Pese a las críticas, el influencer terminó tomándose las respuestas con humor y se rio de la situación. El video posteriormente se volvió viral en redes sociales, donde la discusión se trasladó a los comentarios.

Algunos usuarios defendieron el acento argentino y cuestionaron las respuestas de los entrevistados. Entre los comentarios destacados, uno señaló: “Es increíble el desprecio que le tienen algunos mexicanos a Argentina. Si hicieras esa pregunta o preguntaras qué opinan de México en plena ciudad de Buenos Aires, te aseguro que las respuestas serían positivas”.

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