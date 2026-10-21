Hay despedidas que parten el corazón y que demuestran hasta dónde puede llegar el amor por una mascota. Un video que se viralizó en redes sociales muestra el emotivo momento en el que una familia decidió llevarle mariachis a su perrita, diagnosticada con cáncer terminal, para acompañarla en sus últimos momentos de vida. La escena, compartida por la cuenta de X @ColombiaOscura, despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

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En las imágenes, que duran cerca de 48 segundos, se observa a una perrita golden retriever sentada sobre un piso de ladrillo, mientras varios músicos interpretan ‘Amor eterno’, una de las canciones más reconocidas de la música ranchera.

Alrededor del animal, sus seres queridos la acarician y permanecen a su lado, en una escena que refleja la tristeza de tener que despedirse de un compañero que hizo parte de la familia.

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De acuerdo con la información que se conoce, el animal enfrentaba una enfermedad terminal y sus dueños se preparaban para la eutanasia. Ante esa situación, optaron por ofrecerle una última muestra de cariño con música en vivo, en medio de un momento que para muchas personas resulta difícil de afrontar.

#DESGARRADOR 😢 Un emotivo video se hizo viral en diferentes redes sociales al mostrar el momento en el que un grupo de mariachis le interpretó la canción “Amor Eterno” a una perrita diagnosticada con cáncer, como un homenaje de despedida previo a la aplicación de la eutanasia. https://t.co/ypwThoDOjR — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

La elección de ‘Amor eterno’ también le dio un significado especial a la escena. Aunque la canción es conocida por acompañar despedidas de seres humanos, en este caso se convirtió en la banda sonora de una familia que buscaba expresar su afecto por una mascota que, durante años, probablemente hizo parte de su rutina, sus alegrías y sus recuerdos.

Las mascotas también dejan un vacío cuando se van

La historia volvió a poner sobre la mesa el lugar que ocupan los animales de compañía en la vida de las personas. Para muchos hogares, perros y gatos no son simplemente animales que viven bajo el mismo techo: son compañeros que ofrecen afecto, forman parte de las rutinas familiares y crean vínculos que hacen especialmente dolorosa su pérdida.

Por eso, cuando llega el momento de despedirlos, algunas personas buscan maneras particulares de acompañarlos y recordar lo que significaron en sus vidas. En este caso, la música fue el gesto elegido por una familia que quiso convertir sus últimos instantes juntos en un recuerdo especial.

Sin embargo, el video también dividió opiniones. Mientras algunos usuarios destacaron la sensibilidad de la despedida y defendieron que cada familia tiene derecho a expresar su cariño como considere adecuado, otros cuestionaron si este tipo de ceremonias representa una humanización excesiva de los animales y señalaron que el gesto podría responder más a las necesidades emocionales de sus dueños.

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Más allá del debate, las imágenes dejaron una escena difícil de ver sin conmoverse: una familia reunida alrededor de su perrita, acariciándola mientras suena una canción de despedida. Un recordatorio de que el vínculo con una mascota puede ser tan significativo que decirle adiós también exige encontrar la manera de atravesar el duelo.

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