Así como una marca de ropa colombiana sorprendió con sus modelos, un grupo de centros comerciales presentaron entre sus planes algunos que tienen como foco a las mascotas.

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Según sondeos de Fenalco, cerca del 75 % de los habitantes celebra Halloween y más del 70 % de los establecimientos comerciales decora sus espacios para la temporada. En este contexto, Parque Arauco presentó una agenda de experiencias para disfrutar en familia en Parque La Colina, Parque Arboleda, Parque Caracolí, Parque Fabricato, Parque Alegra y Outlet Arauco Sopó.

Parque La Colina: en Bogotá, el espacio tendrá propuestas de temporada y un desfile de mascotas previsto para el 31 de octubre, en pleno Halloween.

en Bogotá, el espacio tendrá propuestas de temporada y un desfile de mascotas previsto para el 31 de octubre, en pleno Halloween. Parque Arboleda: en Pereira, su programación incluye actividades infantiles, Teatro Solidario y Palabras Pendientes, iniciativa hecha junto al Instituto de la Conversación para promover espacios de diálogo y encuentro con la comunidad.

en Pereira, su programación incluye actividades infantiles, Teatro Solidario y Palabras Pendientes, iniciativa hecha junto al Instituto de la Conversación para promover espacios de diálogo y encuentro con la comunidad. Parque Caracolí: Parque Caracolí, en Floridablanca, tendrá una agenda de octubre llena de música, diversión y entretenimiento para toda la familia. El domingo 25 de octubre, a las 4:30 p. m., las mascotas serán protagonistas del tradicional desfile de disfraces, también en la Zona Social. Finalmente, el 31 de octubre, a las 7:00 p. m., grandes y pequeños podrán disfrutar de la Fiesta de Disfraces de Halloween, con la agrupación Celebration, que pondrá a bailar a todos los asistentes.

Parque Caracolí, en Floridablanca, tendrá una agenda de octubre llena de música, diversión y entretenimiento para toda la familia. El domingo 25 de octubre, a las 4:30 p. m., las mascotas serán protagonistas del tradicional desfile de disfraces, también en la Zona Social. Finalmente, el 31 de octubre, a las 7:00 p. m., grandes y pequeños podrán disfrutar de la Fiesta de Disfraces de Halloween, con la agrupación Celebration, que pondrá a bailar a todos los asistentes. Parque Fabricato: en Bello, el 22 de octubre hará una feria de empleo en alianza con la Alcaldía local, con más de 2.000 vacantes. El 24 de octubre tendrá el taller infantil Susheritos y, del 30 de octubre al 2 de noviembre, ofrecerá shows infantiles, manualidades, globoflexia e inflables gratuitos para celebrar Halloween.

en Bello, el 22 de octubre hará una feria de empleo en alianza con la Alcaldía local, con más de 2.000 vacantes. El 24 de octubre tendrá el taller infantil Susheritos y, del 30 de octubre al 2 de noviembre, ofrecerá shows infantiles, manualidades, globoflexia e inflables gratuitos para celebrar Halloween. Parque Alegra: en Barranquilla, el 24 de octubre tendrá una clase de baile retro inspirada en los años 80, y el 30 de octubre hará una masterclass de maquillaje de Halloween con Palatsi.

en Barranquilla, el 24 de octubre tendrá una clase de baile retro inspirada en los años 80, y el 30 de octubre hará una masterclass de maquillaje de Halloween con Palatsi. Outlet Arauco Sopó: la Sabana de Bogotá se suma a la agenda de octubre con una experiencia temática de Oktoberfest y propuestas comerciales para los visitantes.

La programación ofrece alternativas de entretenimiento, encuentro familiar y participación comunitaria durante la temporada. Los visitantes pueden consultar horarios, condiciones e inscripciones en los canales oficiales de cada centro comercial.

¿Qué tener en cuenta al llevar mascotas a centros comerciales en Colombia?

El ingreso de mascotas a centros comerciales en Colombia requiere el cumplimiento estricto de las normas vigentes para garantizar la convivencia ciudadana y el bienestar animal.

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La legislación colombiana establece que los perros deben transitar obligatoriamente con correa y collar en todas las zonas comunes de estos establecimientos comerciales.

Para las razas consideradas de manejo especial, la ley exige el uso permanente de bozal y la tenencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual correspondiente.

Los propietarios deben portar siempre el carné de vacunación actualizado con el esquema completo de inmunización para certificar la salud de sus animales domésticos.

Adicionalmente, cada ciudadano debe llevar los elementos necesarios para recoger y limpiar de inmediato las deposiciones fisiológicas de sus animales de compañía.

La administración de cada centro comercial posee la facultad de restringir el acceso de animales a las plazoletas de comidas y zonas hipermercadas por higiene.

Asimismo, los establecimientos comerciales se reservan el derecho de admisión ante ejemplares que muestren comportamientos agresivos o que generen molestias recurrentes a otros visitantes.

Los tenedores asumen la responsabilidad económica y legal por cualquier daño material o lesión física que el animal ocasione dentro de las instalaciones públicas.

El cumplimiento de estas pautas fomenta espacios pet friendly seguros, garantizando la tranquilidad de los clientes, comerciantes y las propias mascotas en cada visita.

Respetar los reglamentos internos de los inmuebles comerciales contribuye a fortalecer la tenencia responsable de animales y la cultura ciudadana en todo el país.

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